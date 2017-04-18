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В тверских электричках подорожает проезд

18 Апреля 2017 09:39
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С 19 апреля в Тверской области изменится тариф на пригородные перевозки. Так, в самом регионе тариф в обычных электричках установлен в размере 24,50 руб. (сейчас 24,20 руб.) за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,45 руб. (сейчас 2,42 руб.) за каждый последующий километр после 10-го. В пригородных поездах «Ласточка» тариф составит 3,67 руб. (вместо 3,50 руб.) за каждый километр вне зависимости от дальности поездки.

Таким образом, с 19 апреля цена полного разового билета от Москвы до Твери в электричке составит 370 руб. (сейчас 367,1 руб. ), в скором поезде «Ласточка» – 490 руб. (вместо 480).

Кроме того, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания исключила из оборота монеты номиналом менее 1 руб. для приобретения полных билетов. Это значит, что стоимость проезда округляется: суммы менее 50 копеек не учитываются, а более – увеличиваются до целых рублей.

Стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в Тверской области не изменится, сообщает www.gudok.ru

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Метки: проезд в электричках повышение тарифов тарифы на проезд в электричках
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Комментарии (4)

  • Green_tea 
    а ещё в мае в "Ласточках" туалет станет платный.
    18.04.2017 09:53
    0 | 2

  • russs 
    Лучше бы с зайцами боролись, как при СССР.
    18.04.2017 10:12
    0 | 2

    • BARBAdos 
      а как при СССР с ними боролись? Отстреливали?
      18.04.2017 10:48
      0 | 5

      • VoToN 
        Так же как сейчас отлавливают в Ласточках...
        18.04.2017 14:46
        0 | 0
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