В тверских электричках подорожает проезд

С 19 апреля в Тверской области изменится тариф на пригородные перевозки. Так, в самом регионе тариф в обычных электричках установлен в размере 24,50 руб. (сейчас 24,20 руб.) за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,45 руб. (сейчас 2,42 руб.) за каждый последующий километр после 10-го. В пригородных поездах «Ласточка» тариф составит 3,67 руб. (вместо 3,50 руб.) за каждый километр вне зависимости от дальности поездки.

Таким образом, с 19 апреля цена полного разового билета от Москвы до Твери в электричке составит 370 руб. (сейчас 367,1 руб. ), в скором поезде «Ласточка» – 490 руб. (вместо 480).

Кроме того, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания исключила из оборота монеты номиналом менее 1 руб. для приобретения полных билетов. Это значит, что стоимость проезда округляется: суммы менее 50 копеек не учитываются, а более – увеличиваются до целых рублей.

Стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в Тверской области не изменится, сообщает www.gudok.ru