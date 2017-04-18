В Твери ВАЗ врезался в Лексус

17 апреля в Твери около 16.40 на ул. Халтурина в районе дома 24/30 50-летний водитель ВАЗ-21140 на перекрестке равнозначных дорог, при помехе справа, не предоставил преимущества в движении и врезался в автомобиль «Лексус LX570» под управлением 37-летнего водителя (отказался от прохождения медицинского освидетельствования). В ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области