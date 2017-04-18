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В Твери ВАЗ врезался в Лексус

В Твери ВАЗ врезался в Лексус - ТИА
18 Апреля 2017 09:35
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Фоторепортаж

17 апреля в Твери около 16.40 на ул. Халтурина в районе дома 24/30 50-летний водитель ВАЗ-21140 на перекрестке равнозначных дорог, при помехе справа, не предоставил преимущества в движении и врезался в автомобиль «Лексус LX570» под управлением 37-летнего водителя (отказался от прохождения медицинского освидетельствования). В ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, с травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: ваз Лексус
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Комментарии (13)

  • MikeH 
    Хату смотреть уже ездили?
    18.04.2017 09:59
    0 | 9

    • djvo 
      Сначала к нефрологу за анализами)
      18.04.2017 10:11
      2 | 2

  • russs 
    Лексусовод бухой был штоль?
    18.04.2017 10:09
    2 | 5

  • horton 
    Дорога... в горошек...)
Не полотно дорожное, а дуршлаг какой-то...)
    18.04.2017 10:15
    0 | 6

    • jazz-y 
      это еще хорошая дорога... рядом есть улицы, на которых грузовики вязнут...
      18.04.2017 10:33
      0 | 5

  • Бертран 
    Слов нет..
    18.04.2017 10:27
    0 | 3

  • BARBAdos 
    невезуха, что одному, что другому - в плюсе только автосервис и менты...
    18.04.2017 10:43
    0 | 4

  • Buzzer 
    Запорожца не нашлось?
    18.04.2017 10:59
    0 | 5

  • Судья 
    интересно что будет по страховой
    18.04.2017 11:09
    0 | 2

  • bublik 
    а точно тазовод пострадал в дтп, а не после? )))))
    18.04.2017 11:47
    0 | 9

  • pilot2222 
    Водитель Лексуса был пьян и даже очень, У водителя ваза сломано 8 ребер. Кто с какой скоростью ехал, и кто кому что не уступил решит экспертиза.
    18.04.2017 14:18
    0 | 0

    • velmot1331 
      Одному пешком не помешало бы походить так с годик, два...
      18.04.2017 14:49
      1 | 0
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