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Серебряными призерами чемпионата Европы 2017 по латиноамериканским танцам стали Кирилл Белоруков и Полина Телешова

18 Апреля 2017 09:21
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Фоторепортаж

Уроженка Тверской области Полина Телешова в паре с Кириллом Белоруковым заняли 2 место на Чемпионате Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов 15 апреля в Кремле. В середине марта пара стала Чемпионами России.

В прошлом году победителями Чемпионата Европы стала российская пара Евгений Смагин и Полина Казаченко. Но полгода спустя они завершили свою карьеру на профессиональном паркете. На нынешнем Чемпионате российские болельщики с интересом наблюдали за соперничеством двух российских пар с фаворитом — дуэтом из Молдовы, ожидая, что кто-то из россиян подхватит эстафету и продолжит победное шествие российского спортивного танца в Европе. Однако в упорной борьбе в финале победу всё же одержали молдаване Дорин Фрикатану и Марина Сергеева. Зато все остальные медали забрали российские танцоры. Серебро теперь украшает коллекцию трофеев дуэта Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, а бронзовые медали были вручены Никите Бровко и Ольге Урумовой. Два дуэта из России на пьедестале почета — великолепное достижение нашего танцевального спорта.

Лучшая на этом Чемпионате из российских пар, новые вице-чемпионы континента, чемпионы России 2017 года Кирилл Белоруков и Полина Телешова были заметно рады своему второму месту. И пусть пока молодым танцорам не удалось победить молдавский дуэт, серебро на турнире такого уровня — великолепная награда за труды и стремление к победе.

По окончании соревнований Кирилл и Полина выглядели абсолютно счастливыми. Находясь еще на большом эмоциональном подъеме сразу после финала, они смогли передать всю полноту захлестнувших их чувств и рассказать о том, кто поддерживал их на турнире и придал дополнительных сил и воли к достижению цели:

- Сегодня все было прекрасно, просто супер! Всё понравилось, как всегда. Результатом очень довольны. Конечно, я был бы еще более доволен, если бы первым стал. На самом деле всё очень понравилось. Мы в первый раз за профессиональную карьеру стали вторыми, так что, всё очень хорошо! - говорит Кирилл.

- Сегодня всё прошло настолько быстро. Не из-за того, что мало времени было, а просто такую легкость создает эта атмосфера Кремля, что ты просто выходишь, пять танцев пролетают и всё на позитиве, на положительной волне. И публика поддерживала в этот раз настолько тепло, еще лучше, чем обычно. И было так легко танцевать. Мне кажется, что осознание придет, как всегда у меня, завтра, но то, что было сегодня — это просто потрясающе! Сегодня здесь была моя семья, близкие мне люди. Спасибо им огромное, что пришли поддержать, - делится впечатлениями Полина.

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Метки: латиноамериканские танцы чемпионат европы по танцам Кирилл Белоруков Полина Телешова
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Комментарии (6)

  • horton 
    Горжусь землячкой! Молодец Полина! )
    18.04.2017 09:39
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      А попрыгуньей в длину тожа гордитеся? Ведь наша, твярская. Да ещё и сексуальная...говорят)
      Прикрепленные изображения:
      18.04.2017 11:01
      0 | 1

      • horton 
        Много у нас тверских "предметов" для гордости... в том числе и сексуальных...
А Полина из ВВ... помню ее несмышленой первоклашкой - кареглазым недоразумением )))
        18.04.2017 12:14
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Да, бедная сиротка-отказница...Зато сейчас насмышлёнилась...Можа и нябось).
          18.04.2017 12:17
          0 | 0

  • russs 
    Где конкурсы по "Барыне" и "Яблочку"???
    18.04.2017 10:12
    0 | 0

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Обычно на свадьбах или поминках тещи.
      18.04.2017 10:40
      0 | 0
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