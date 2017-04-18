Во Ржеве мужчина съехал в кювет, врезался в дерево и погиб

17 апреля около 06.00 на ул. Свердлова в районе д. № 20 г. Ржева 68-летний водитель автомобиля марки «FJR» по неизвестной причине съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался на месте аварии. Водитель был пристегнут ремнем безопасности, видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, причина смерти устанавливается

17 апреля около 08.25 на 151 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 32-летний водитель фуры SCANIA P380 LА с полуприцепом Krone SDC27 «догнал» автомобиль Ford-Fusion под управлением 40-летнего водителя. В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля Ford-Fusion, женщину госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области