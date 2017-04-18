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Спортивный комплекс «Юбилейный» в Твери будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями

18 Апреля 2017 09:15
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Более 1,3 млн рублей направят на завершение адаптации спортивного комплекса «Юбилейный» в Твери для инвалидов и маломобильных групп населения.

Деньги направят на разработку проектно-сметной документации и обустройство спортивного комплекса. Запланирована установка современного пандуса с противоскользящим покрытием, специальных перил на крыльце у входа в игровой зал. Кроме того, предусмотрена адаптация двух съездов в фойе игрового зала и входной группы, где сделают автоматические раздвижные двери.

По словам председателя областного Комитета по физической культуры и спорта Андрея Решетова, по итогам проведения этих работ адаптация учреждения для беспрепятственного доступа маломобильных граждан будет завершена на 100%.

Также на заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении спортивной адаптивной школе Твери 654 тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

 

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Метки: доступная среда юбилейный спортивный комплекс юбилейный
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Комментарии (2)

  • russs 
    Для здоровых людей есть чо???
    18.04.2017 09:20
    1 | 5

  • Ferapont 
    Адаптируют также как сбежавший Тимоха остановки ОТ адаптировал.
    18.04.2017 10:24
    0 | 4
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