Спортивный комплекс «Юбилейный» в Твери будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями

Более 1,3 млн рублей направят на завершение адаптации спортивного комплекса «Юбилейный» в Твери для инвалидов и маломобильных групп населения.

Деньги направят на разработку проектно-сметной документации и обустройство спортивного комплекса. Запланирована установка современного пандуса с противоскользящим покрытием, специальных перил на крыльце у входа в игровой зал. Кроме того, предусмотрена адаптация двух съездов в фойе игрового зала и входной группы, где сделают автоматические раздвижные двери.

По словам председателя областного Комитета по физической культуры и спорта Андрея Решетова, по итогам проведения этих работ адаптация учреждения для беспрепятственного доступа маломобильных граждан будет завершена на 100%.

Также на заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении спортивной адаптивной школе Твери 654 тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.