Спортсменка из Осташкова привезла серебро с первенства России по вольной борьбе

16 апреля в Южно-Сахалинске завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменок из 31 региона России. В весовой категории до 70 кг Алена Петрова из Осташкова заняла второе место, уступив в финале Алене Тимофеевой из Чувашской Республики, и завоевала серебряную медаль национальной пробы. По результатам первенства Алена Петрова вошла в состав сборной России. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области