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В 24 регионах прошла спецоперация по пресечению поставок оружия в Россию

17 Апреля 2017 21:05
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Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России ликвидировал межрегиональную  группу торговце оружия из стран Евросоюза и Украины в нашу страну.

В 24 субъектах России 54 ранее  выявленные и задокументированые члены группы попали под следствие. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов («Максим», «РПД», «МГ-43», «РГГК»), 43 автомата («АКСУ», «АКМ», «АК-74», «АК-47», «МП-43»), 29 пистолетов-пулеметов («ППШ», «МП-40», «ППД», «МП-5», «Кедр», «Витязь», «Томпсона»), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов («Наган», «ТТ», «ПМ», «П-38», «Беретта», «Маузер», «Коровина», «Вальтер», «Люгер», «Марголина»), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.
Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются.

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Метки: фсб оружие спецоперация
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Комментарии (5)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    А чего не все изъяли? Должны быть еще бластер, крейсер, пищаль  и стенобитное орудие!
    17.04.2017 21:30
    0 | 6

    • kudimov 
      Еще три копья, палица и меч-кладенец)
      17.04.2017 21:41
      0 | 6

      • hell 
        А как же стрелы, пропитанные ядом?... Базуки точно не было?
        17.04.2017 21:51
        0 | 4

  • Dobry кrtek 
    ...
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    17.04.2017 21:55
    0 | 2

  • ДеД 
    Паранойя властей. В России своих стволов немерено.
    17.04.2017 22:02
    0 | 3
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