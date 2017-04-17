Суд признал бывшего главного специалиста-эксперта Главного управления «Государственной жилищной инспекции» виновным в получении взятки
Следствием и судом установлено, что 5 октября 2016 года главный специалист-эксперт Главного управления «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, во Ржеве лично получил от генерального директора управляющей компании в качестве взятки 35 тысяч рублей, которые предварительно были зачисленны на банковскую карту. Деньги получил за сообщение в дальнейшем о поступающих жалобах граждан и планируемых в связи с этим внеплановых проверках.
Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей., сообщает СУ СК РФ по Тверской области
Комментарии (1)
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hell
17.04.2017 21:55
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