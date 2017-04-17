В Тверской области определили компании, которые будут отвечать за летнее содержание дорог

В Тверской области летнее содержание региональных автодорог обеспечат восемь организаций. С апреля по сентябрь подрядчики будут делать ямочный ремонт, восстанавливать асфальтовое покрытие, устанавливать дорожные знаки, наносить дорожную разметку и др.

- У МЧС должны быть актуальные данные всех подрядчиков. Необходимо сделать карту районов с указанием компаний, ответственных за конкретную территорию, добиваться, чтобы все машины работали на дорогах», – считает Игорь Руденя.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области организовали работу дежурной службы по приему оперативной информации о содержании региональных трасс. Через Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно отслеживается место нахождения дорожной техники и выполняемые работы.

В марте этого года прошли торги на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области первого и второго классов, общая протяженность которых в регионе составляет почти 9 тыс. км.

В итоге определены компании, ответственные за содержание дорог этих категорий в летний период:

ООО «Дорсервис» (Бельский, Нелидовский, Оленинский районы);

ГУП «Бологовское ДРСУ» (Бологовский, Вышневолоцкий, Фировский районы);

ООО «Скайвей» (Бежецкий, Весьегонский, Краснохолмский, Молоковский, Сандовский, Сонковском районах);

ГУП «Торжокское ДРСУ» (Лесной, Лихославльский, Максатихинский, Спировский, Кувшиновский, Торжокский районы, Удомельский городской округ);

ООО «Ржевское ДРСУ» (Зубцовский, Ржевский, Старицкий районы);

ООО «Калязинское ДРСУ» (Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский районы);

АО «ДРСУ» (Калининский, Конаковский, Рамешковский районы);

АО «Торопецкое ДРСУ» (Андреапольский, Жарковский, Западнодвинский, Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Торопецкий районы).

Что касается дорог третьего класса, протяженность которых в Тверской области составляет более 6,4 тыс. км, то в соответствии с региональным законодательством, полномочиями по их содержанию наделены органы местного самоуправления, сообщает правительство Тверской области