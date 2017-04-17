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В Тверской области определили компании, которые будут отвечать за летнее содержание дорог

17 Апреля 2017 19:55
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В Тверской области летнее содержание региональных автодорог обеспечат восемь организаций. С апреля по сентябрь подрядчики будут делать ямочный ремонт, восстанавливать асфальтовое покрытие, устанавливать дорожные знаки, наносить дорожную разметку и др.

- У МЧС должны быть актуальные данные всех подрядчиков. Необходимо сделать карту районов с указанием компаний, ответственных за конкретную территорию, добиваться, чтобы все машины работали на дорогах», – считает Игорь Руденя.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области организовали работу дежурной службы по приему оперативной информации о содержании региональных трасс. Через Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно отслеживается место нахождения дорожной техники и выполняемые работы.

В марте этого года прошли торги на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области первого и второго классов, общая протяженность которых в регионе составляет почти 9 тыс. км.

В итоге определены компании, ответственные за содержание дорог этих категорий в летний период:

ООО «Дорсервис» (Бельский, Нелидовский, Оленинский районы);

ГУП «Бологовское ДРСУ» (Бологовский, Вышневолоцкий, Фировский районы);

ООО «Скайвей» (Бежецкий, Весьегонский, Краснохолмский, Молоковский, Сандовский, Сонковском районах);

ГУП «Торжокское ДРСУ» (Лесной, Лихославльский, Максатихинский, Спировский, Кувшиновский, Торжокский районы, Удомельский городской округ);

ООО «Ржевское ДРСУ» (Зубцовский, Ржевский, Старицкий районы);

ООО «Калязинское ДРСУ» (Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский районы);

АО «ДРСУ» (Калининский, Конаковский, Рамешковский районы);

АО «Торопецкое ДРСУ» (Андреапольский, Жарковский, Западнодвинский, Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Торопецкий районы).

Что касается дорог третьего класса, протяженность которых в Тверской области составляет более 6,4 тыс. км, то в соответствии с региональным законодательством, полномочиями по их содержанию наделены органы местного самоуправления, сообщает правительство Тверской области

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Метки: летнее содерадние дорог тверская область
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Комментарии (6)

  • Buzzer 
    Где это у нас неандертальский район?
    Прикрепленные изображения:
    17.04.2017 20:13
    0 | 7

    • TvereZ 
      Неа́ндерталь (нем. Neandertal) — в основном невозделанная долина на протяжении отрезка реки Дюссель на территории, относящейся к городам Эркрат и Меттман, примерно в 10 километрах восточнее Дюссельдорфа. В 1856 году район стал известен благодаря находке черепа одного из представителя рода человека, названного позднее неандертальцем.

ЗЫЖ не слышал, что оно уже вошло в состав области... )))
      17.04.2017 23:39
      0 | 0

  • ДеД 
    Мне нравится слово "определили"!
    17.04.2017 20:44
    0 | 3

    • ДеД 
      В советские времена в каждом районе было своё дорожное управление. Сегодня такая ситуация в "отсталых" западных странах. Например, во Франции. И только "передовая" Россия, Тверская область, "определяют", кто будет содержать дороги.
Поэтому у нас лучшие дороги в мире!
      17.04.2017 21:24
      0 | 3

  • AnlimiT 
    Что-то меня смущает Скайвэй, ибо ремонт в Бежецком районе протяженностью 10 км сделали в сентябре-октябре прошлого года плохо, дорога уже потихонечку начала сыпаться, местами трещины, это не считая того что она "волнами".
    17.04.2017 21:51
    0 | 1

  • flam_47 
    Повезло вам со Скайвеем,делают на совесть,остальные армян подтянут!
    17.04.2017 23:55
    0 | 0
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