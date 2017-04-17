В Юности ночью 18 апреля отключат воду

18 апреля ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») будет вести плановые ремонтные работы на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Красина.
- Так как трубопровод находится в заболоченной местности и с учетом продолжающегося паводка, мы заранее начали проводить необходимые подготовительные мероприятия для ремонта. Уже смонтирована и запущена система водопонижения, что позволит утром 18 апреля приступить к непосредственным земляным работам, - пояснила директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.
В 1 час ночи, 18 апреля, подлежащий ремонту участок водовода будет перекрыт. В связи с этим будет временно ограничено водоснабжение потребителей в части микрорайона Юность. Полный перечень домов, попадающих под отключение, опубликован на сайте www.tvervodokanal.ru. Кроме того, возможно понижение давление в Заволжском районе от ул. Горького до ул. Хромова и снижение качества воды по органолептическим показателям (мутность).
В производстве плановых работ будет задействована одна бригада, привлечено 4 единицы техники и средства малой механизации. Специалистам предстоит отремонтировать трубопровод, затем выполнить промывку участка, хлорирование и отобрать пробы воды на анализ. После получения результатов, отвечающих санитарным нормам, отремонтированный водовод вновь будет запущен в эксплуатацию. Ориентировочное время окончания работ – 23.00, сообщает пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»
Комментарии (3)
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radist_55725
17.04.2017 21:18
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Lura
17.04.2017 22:26
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