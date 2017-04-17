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В Юности ночью 18 апреля отключат воду

17 Апреля 2017 18:34
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18 апреля ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») будет вести плановые ремонтные работы на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Красина.

- Так как трубопровод находится в  заболоченной местности и с учетом продолжающегося паводка, мы заранее начали проводить необходимые подготовительные  мероприятия для ремонта.  Уже смонтирована и запущена система водопонижения, что позволит утром 18 апреля приступить к непосредственным земляным работам, - пояснила директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

В 1 час ночи, 18 апреля,  подлежащий ремонту участок водовода будет перекрыт. В связи с этим будет временно ограничено водоснабжение потребителей в части микрорайона Юность. Полный перечень домов, попадающих под отключение, опубликован на сайте www.tvervodokanal.ru. Кроме того, возможно понижение давление в Заволжском районе от ул. Горького до ул. Хромова и снижение качества воды по органолептическим показателям (мутность).

В производстве плановых работ будет задействована одна бригада, привлечено 4 единицы техники и средства малой механизации. Специалистам предстоит отремонтировать трубопровод, затем выполнить промывку участка, хлорирование и отобрать пробы воды на анализ.  После получения результатов, отвечающих санитарным нормам, отремонтированный водовод вновь будет запущен в эксплуатацию. Ориентировочное время окончания работ – 23.00, сообщает пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»

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Метки: водоканал отключение водоснабжения тверь
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Комментарии (3)

  • Krikri 
    Надо заголовок не "ночью отключат", а "22 часа будет без воды"...
    17.04.2017 19:13
    0 | 0

  • radist_55725 
    На сайте водоканала указано: "..в 1 час ночи, 18 апреля,  подлежащий ремонту участок водовода будет перекрыт. В связи с этим будет временно ограничено водоснабжение потребителей в части микрорайона Юность.." 
Интересен такой аспект: "ограничено" = "отключено" или только снижение давления (например)?
    17.04.2017 21:18
    0 | 0

    • Lura 
      А Вы не знаете? Если пишут у части, значит воды может не быть совсем.
      17.04.2017 22:26
      1 | 1
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