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С начала года в Роспотребнадзор пожаловалось более 400 человек

17 Апреля 2017 18:15
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В 1 квартале 2017 года в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по вопросам защиты прав потребителей поступило более 400 обращений, которые распределились поровну между сферами розничной торговли и услуг.

В области торговли обращения граждан касались нарушений их прав при продаже технически сложных товаров (сотовые телефоны, аудио-видео и бытовая техника и др). - 24%, продукции легкой промышленности (одежда, обувь, сумки) - 10%, мебели - 7%, строительных материалов и изделий (двери, окна и т.д.) - 6%, парфюмерно-косметических товаров - 4% и других.

Каждая пятая жалоба была связана с нарушением Правил продажи отдельных видов товаров при реализации продовольственной продукции (отсутствие ценников, информации о продавце, несоответствие стоимости товара указанной на ценнике и в кассовом (товарном) чеке, ненадлежащая организация работы магазинов и др.). 10% обращений касалось нарушений при дистанционной продажи товаров, т.е. интернет-торговли.

В сфере оказания услуг основная масса обращений была связана с нарушениями при предоставлении услуг связи (сотовая и междугородняя связь, интернет, почтовые услуги) - 23%, жилищно-коммунальных услуг - 22%, бытового обслуживания (ремонт изделий, помещений, установка окон, дверей, изготовление мебели и т.п.) - 13%, финансовых услуг (кредитных, страховых) - 9%, общественного питания - 5% и других.

В 1 квартале  Управление активно реализовывало свои полномочия по участию в судебной защите прав потребителей.

За этот период  в защиту потребителей в суды было направлено 15 исков, из них 5 в защиту интересов неопределенного круга потребителей, 10 в защиту прав конкретных потребителей.

Требования по всем рассмотренным судами искам были удовлетворены в полном объеме.

В пользу потребителей присуждено более 750 тыс. руб., в т.ч. в счет компенсации морального вреда - 34 тыс. руб.

Кроме того, Управлением в суды было дано 28 заключений в целях защиты прав потребителей. В результате в пользу потребителей присуждено денежных средств на сумму свыше 900 тыс. рублей, в том числе компенсации морального вреда - 27 тыс. руб.

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Метки: роспотребнадзор защита прав потребителей
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Комментарии (1)

  • vo-vam 
    И на сколько штатных единиц это всё удовольствие?
    17.04.2017 19:25
    0 | 0
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