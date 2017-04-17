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Беларусь будет поставлять в Тверскую область подовые заварные хлеба

17 Апреля 2017 14:58
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Витебский хлебокомбинат планирует поставлять свою продукцию в Тверскую область. Соответствующая договоренность была достигнута во время деловой поездки делегации из Беларуси  в наш регион.

- Будем отгружать подовые заварные хлеба, которых нет в Тверской области. Уже практически подписаны протоколы намерений о сотрудничестве. В понедельник-вторник наши специалисты поедут в Тверь с образцами продукции, и заключим договоры, — рассказал генеральный директор предприятия Михаил Рог.

В перспективе возможны поставки в Тверскую область кондитерской продукции — тортов и печенья.

В текущем году в связи с открытием рынка Тверской области «Витебскхлебпром» намерен получить от реализации продукции на российском рынке не менее 2 млн долларов. Предприятие в настоящее время экспортирует хлебобулочные изделия в Смоленскую и Псковскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Сообщает agriculture.by

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Метки: подовые зерновые хлеба беларусь сотрудничество с белоруссией витебск беларусский хлеб
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Комментарии (19)

  • peshehod 
    Не знаю за Витебск, а в Минске хлеб куда хуже тверских булок.
    17.04.2017 15:10
    0 | 2

  • jazz-y 
    неужели Тверские производства на область не работают? У нас делают и подовые и заварные хлеба... Торговля с белорусами пойдет на пользу производствам и экономике области?
    17.04.2017 15:25
    0 | 6

    • Эго 
      Да, такое впечатление,  что наши чиновники, магазины не посещают. В Твери продают хлеба подовые и заварные из Ржева и Конаково. А ржано-заварной от Волжского Пекаря - очень достойный продукт.
      17.04.2017 15:34
      1 | 3

      • BARBAdos 
        чиновник не должен определять, что должно быть на прилавках. К тому же наверное белорусы щедро чиновников отблагодарили.))
        17.04.2017 15:44
        0 | 2

        • Эго 
          Вы сместили акцент. "...подовые заварные хлеба, которых нет в Тверской области." - говорится в статье. А мы, рядовые покупатели, утверждаем обратное. Чиновники обязаны знать, какая продукция производится на предприятиях своей области.
          17.04.2017 15:54
          0 | 4

  • horton 
    Это ж сколько его везти-то надо будет с пылу с жару...
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    17.04.2017 15:35
    0 | 3

    • BARBAdos 
      от витебска до нас километров 500 наверное, не больше, а до какого-нить Торопца так вообще наверное 200, так что вполне нормальное расстояние. Не знаю как по качеству, а по цене они точно конкуренцию нашим составят. А наличие здоровой конкуренции это всегда плюс для потребителя...
      17.04.2017 15:42
      0 | 0

      • Эго 
        Вот именно, здоровой конкуренции. А не примитивное отрицание достижений местных производителей.
        17.04.2017 15:58
        0 | 1

        • BARBAdos 
          у нас общее экономическое пространство с Белорусью - поэтому ограничений не должно быть. Если местные производители такие крутые, то их вряд ли сможет потеснить производитель, у которого еще и доп. расходы в виде доп. транспортного плеча. Ничего плохого в этом не вижу, торговля - двигатель прогресса...
          17.04.2017 16:03
          0 | 0

          • Эго 
            Как-то вы меня не слышите... Я говорю про мягкое, а вы про теплое.) Точно так же, как и вы, считаю, что качественный товар найдет своего покупателя, не смотря на место производства, и да, я за конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Но при этом считаю,что неосведомленность чиновников о производимой продукции тверских предприятий говорит, по меньшей мере, об их некомпетенции в данном вопросе...
            17.04.2017 16:16
            0 | 0

            • BARBAdos 
              да блин, это ж не чиновники сказали про отсутствие данного вида хлеба, а директор белорусского хлебзавода. Да и потом, какая разница - есть данный хлеб у местных или нет, это не меняет ровным счетом ничего...
              17.04.2017 16:57
              0 | 0

  • russs 
    Пусть лучше сгущёнку везут, и что-нибудь мясное по советским ГОСТам. Хлеба с бульбой нам не надоть!
    17.04.2017 15:37
    0 | 4

    • Эго 
      Белорусы говорят, что  белорусское качество еды заканчивается на границе с Россией, Несмотря на то, что эта еда производится у них. Но для нас. )
      17.04.2017 16:31
      0 | 2

      • russs 
        Ничоси. Даже рогачёвскую сгущёнку льют на отдельных линиях?
        17.04.2017 16:54
        0 | 0

        • BARBAdos 
          скорее всего, из сухого просроченного китайского молока и малазийского пальмового масла. А белорусские креветки в Минске и в Москве это вообще не сравнить...
          17.04.2017 17:03
          0 | 0

  • TvereZ 
    Почтой России надо его везти. И продавать как сухари, возможно - панировочные )))
    17.04.2017 15:46
    0 | 3

  • AlexR69 
    Выручка от реализации 2 млн.$ в год или 114 млн.рублей в год.
В день 114 млн.руб / 365 = 312 тыс.руб
При средней цене 70 руб/кг за единицу товарной продукции, получим примерно 4,5 тонны в день. Для завода нормальный объем, а в масштабах Москва, Питер, Смоленск, Псков, Тверь - это капля в море.
    17.04.2017 16:00
    0 | 0

  • Whois 
    Хлеб должен быть из печи, местным, а не привезенным за тридевять земель с безграничным сроком хранения.
    17.04.2017 16:24
    0 | 0

  • lisikmobil 
    не знаю кто где и кто будет торговать,а в Старице есть лавка,где торгуют белорусскими товаром и в том числе х/б изделиями-местные говорили
    17.04.2017 16:29
    0 | 0
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