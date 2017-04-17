Беларусь будет поставлять в Тверскую область подовые заварные хлеба

Витебский хлебокомбинат планирует поставлять свою продукцию в Тверскую область. Соответствующая договоренность была достигнута во время деловой поездки делегации из Беларуси в наш регион.

- Будем отгружать подовые заварные хлеба, которых нет в Тверской области. Уже практически подписаны протоколы намерений о сотрудничестве. В понедельник-вторник наши специалисты поедут в Тверь с образцами продукции, и заключим договоры, — рассказал генеральный директор предприятия Михаил Рог.

В перспективе возможны поставки в Тверскую область кондитерской продукции — тортов и печенья.

В текущем году в связи с открытием рынка Тверской области «Витебскхлебпром» намерен получить от реализации продукции на российском рынке не менее 2 млн долларов. Предприятие в настоящее время экспортирует хлебобулочные изделия в Смоленскую и Псковскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Сообщает agriculture.by