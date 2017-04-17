В Бежецке остановили автомобиль "Audi A6" с пьяной 20-летней девушкой за рулем

16 апреля в праздник Пасхи сотрудники ГИБДД МО МВД России «Бежецкий» ловили нетрезвых водителей.
Как сообщает vdvbezheck.ru, около 14.30 на улице Садовой, напротив ПЧ №22, для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Audi A6 allroad» под управлением девушки 1996 г. р.
При разговоре с автоледи инспектор ДПС почувствовал запах алкоголя. Полицейские предложили девушки пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В итоге на на нее составлен протокол по ст. 12.8 часть 1 КоАП «Управления транспортным средством водителя находящимся в состоянии опьянения».
Комментарии (1)
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russs
17.04.2017 15:08
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