Губернатор Тверской области поздравил Илью Ковальчука с победой в Кубке Гагарина

16 апреля петербургский клуб СКА в пятом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 и во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина. С победой капитана команды, воспитанника тверской школы хоккея Илью Ковальчука поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Целеустремленность, мастерство и по-настоящему спортивный характер помогли Вам забить решающую шайбу в знаковой игре и внести важный вклад в победный исход матча. Выражаю надежду на то, что главный трофей Континентальной хоккейной лиги снова побывает в Твери, где всегда искренне болеют за Вас, - говорится в телеграмме Игоря Рудени.

Илья Ковальчук уже привозил Кубок Гагарина в родной город в августе 2015 года. До этого Тверь дважды принимала главный трофей Континентальной хоккейной лиги, тогда его обладателем становился еще один воспитанник тверской школы хоккея Денис Кокарев.

Победы тверских хоккеистов вдохновляют на достижение спортивных результатов молодых представителей хоккейной школы региона. С 1 по 5 мая в Твери в этом году уже в девятый раз состоится международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Ильи Ковальчука» среди команд 2005 года рождения. Планируется, что в нем примут участие команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Беларуси, Финляндии, Чехии, Швеции, Словакии. Тверскую область представят две команды «Тверичи-1» и «Тверичи-2», сообщает правительство Тверской области