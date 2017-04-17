9 мая в Твери пройдет парад войск Тверского гарнизона, автопробег, а также акция «Полотно памяти» и шествие «Бессмертного полка»

В преддверии Дня Победы в Твери проведут в порядок воинские захоронения, а также проведут более ста мероприятий, посвящённых празднику.

Подготовка к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет по таким направлениям, как проведение тематических занятий в учебных заведениях, подготовка массовых мероприятий и проведение работ на воинских захоронениях.

Всего в городе пройдет более ста мероприятий, посвящённых Дню Победы. Часть из них пройдёт в преддверии праздника, остальные – непосредственно 9 мая. Одно из главных мероприятий – возложение цветов к братским могилам и воинским захоронениям. В преддверии праздника глава администрации Алексей Огоньков с рабочим визитом посетил мемориалы Твери, чтобы проинспектировать их состояние.

Одним из пунктов поездки стало Смоленское воинское захоронение, открытое в 2010 году. Комплекс состоит из скульптурной композиции, четырёх единиц боевой техники и часовни. Этой весной на мемориале произошло частичное разрушение гранитных плит облицовки.

– Все необходимые конкурсные процедуры уже были проведены, на данный момент начать ра-боты по ремонту мемориала не позволяет только погода. Однако до 9 мая Смоленское воинское захоронение будет приведено в порядок, – заверила глава администрации Московского района Твери Людмила Хоменко, которая также принимала участие в поездке.

Также были проинспектированы Бобачёвское воинское захоронение, братские захоронения в посёлке Элеватор и в посёлке Керамический завод, и другие. По итогам поездки Алексей Огоньков поручил главам администраций районов организовать все необходимые работы по приведению по порядок воинских захоронений в преддверии 9 мая.

Также в администрации города было проведено заседание рабочей группы по подготовке к Дню Победы. По поручению главы администрации Алексея Огонькова, к обсуждению программы праздничных мероприятий привлечены представители общественных организаций, в частности – ветеранских объединений.

План мероприятий на 9 мая опубликован на сайте администрации города (www.tver.ru). В праздничный день в Твери пройдет парад войск Тверского гарнизона, автопробег, а также акция «Полотно памяти» и шествие «Бессмертного полка».

Кроме того, впервые в этом году по инициативе администрации города тверитяне смогут не только пройти с портретами своих воевавших родственников, но и рассказать об их подвигах всему городу. В рамках акции «Наши герои» любой желающий сможет записать видео с историей своих бабушки/дедушки и прислать на адрес kinodom880@gmail.com. Формат – любой, видео может быть снято на мобильный телефон, желательный хронометраж – до 1 минуты, также желательно прикрепить фотографии человека, о котором записан рассказ (отсканированные, сфотографированные или снятые на видео). По этому же адресу можно оставить заявку на участие в профессиональной съёмке, указав номер мобильного телефона. Время и место проведения съёмки будет сообщено дополнительно.

Все ролики в преддверии и непосредственно 9 мая будут транслироваться на экране на улице Трёхсвятской, в крупных торговых точках города, на интернет порталах, а также на экране у Обелиска Победы, сообщает

Управление информации администрации города Твери