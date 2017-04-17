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Из 14 ходатайств о помиловании заключённых комиссия удовлетворила только одно

17 Апреля 2017 13:36
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Комиссия по вопросам помилования Тверской области в 2017 году провела уже два заседания, на которых рассмотрели 14 ходатайств осужденных о помиловании. При рассмотрении учитывали степень общественной опасности, тяжесть и последствия совершенных преступлений, сроки отбытия наказания, мнение администраций исправительных учреждений и другие обстоятельства.

В итоге, 13 ходатайств комиссия отклонила. В отношении одного осужденного внесли предложение губернатору Тверской области о помиловании - сократить срок лишения свободы до полутора лет. Такое решение было принято с учетом отсутствия прежних судимостей, положительной характеристики осужденного, мнения администрации колонии.

По итогам заседаний комиссии соответствующие представления направлены Президенту Российской Федерации.

В I квартале 2017 года из Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан получена информация об отклонении Президентом 13 ходатайств о помиловании. Всем осужденным, их родственникам, заинтересованным лицам направлены соответствующие письма.

 

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Метки: комиссия по помилованию помилование
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