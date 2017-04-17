В Тверской области на Пасху женщина зарезала знакомого

16 апреля 2017 года в ночное время знакомые между собой 34-летний житель поселка Кесова Гора и 28-летняя женщина, находясь у нее в квартире в доме на улице Старовокзальная, употребляли спиртные напитки. В ходе распития между ними из-за взаимных упреков на бытовой почве возникла ссора и злоумышленница, вооружившись ножом, нанесла мужчине удар в область груди. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ», где впоследствии скончался.

Как сообщает СУ СКР по Тверской области, в настоящее время подозреваемая задержана и допрошена. Расследование уголовного дела продолжается.