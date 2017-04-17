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В Тверской области на Пасху женщина зарезала знакомого

17 Апреля 2017 13:37
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16 апреля 2017 года в ночное время знакомые между собой 34-летний житель поселка Кесова Гора и 28-летняя женщина, находясь у нее в квартире в доме на улице Старовокзальная, употребляли спиртные напитки. В ходе распития между ними из-за взаимных упреков на бытовой почве возникла ссора и злоумышленница, вооружившись ножом, нанесла мужчине удар в область груди. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ», где впоследствии скончался.

Как сообщает СУ СКР по Тверской области, в настоящее время подозреваемая задержана и допрошена. Расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: зарезала знакомого убийство на пасху поножовщина в Тверской области труп мужчины
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Комментарии (6)

  • Buzzer 
    Интересно: воскреснет иль нет?
    17.04.2017 14:04
    0 | 6

  • horton 
    "...находясь у нее в квартире в доме на улице..." - нужное подчеркнуть?! )
    17.04.2017 14:07
    0 | 10

  • BARBAdos 
    интересно, ТИА видит религиозный след в данном преступлении, раз такие заголовки лепит?
    17.04.2017 14:14
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Бабки всегда хотят помереть на Пасху, а здесь не хотел, да помер.
    17.04.2017 14:17
    0 | 2

  • Бертран 
    Истинно говорю: сегодня же со мной в Раю будешь.
    17.04.2017 14:21
    0 | 1

  • Эго 
    Женщины решительно взялись за выравнивание криминального счета.
    17.04.2017 14:37
    0 | 3
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