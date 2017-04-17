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«Росводоканал Тверь» заменил участок коллектора по улице Туполева

17 Апреля 2017 13:19
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Фоторепортаж

В рамках реализации производственной программы 2017 года «Росводоканал Тверь» (входит в ГК «Росводоканал») выполнил ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 400 мм по улице Туполева.

В ходе работ специалисты водоканала полностью заменили 46 метров железобетонного коллектора на новый пластиковый, гарантийный срок эксплуатации которого составляет не менее 50 лет. Кроме того, были отремонтированы колодцы.

- Мы работали открытым способом, выполнили замену в короткие сроки. Благодаря тому, что предварительно была смонтирована временная перекачка стоков с помощью насосного оборудования, мы предоставляли услугу водоотведения нашим абонентам без остановки, в полном объеме, - рассказал начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

В этот коллектор собираются стоки с двух канализационно-насосных станций, которые обеспечивают водоотведение поселков Сахарово и Аввакумово, для дальнейшей транспортировки на самую крупную перекачивающую станцию и далее на очистные сооружения. Выполненные работы повысят надежность водоотведения.

В 2017 году в рамках производственной программы «Росводоканал Тверь» намерен вложить в ремонт и развитие системы канализации Твери около 20 млн рублей, более половины этой суммы будет израсходовано на полную замену 540 м канализационных сетей.

 

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Метки: водоканал водоканал тверь Росводоканал Тверь ремонт канализации
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