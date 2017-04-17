В Твери авария с участием трёх маршруток перекрыла движение трамваям

17 апреля около 11:00 на Тверском проспекте на подъезде к Новому мосту произошла авария с участием четырёх машин - трёх маршрутных такси (№№ 4, 8 и 223) и "Ниссан Кашкай". Автомобили, столкнувшиеся "паровозиком", получили различные повреждения, люди в ДТП не пострадали, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.
Однако собравшиеся на трамвайных путях автомобили закрыли дорогу электротранспорту. На мосту уже собралась трамвайная пробка.
Комментарии (20)
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Naum
17.04.2017 15:35
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