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В Твери авария с участием трёх маршруток перекрыла движение трамваям

В Твери авария с участием трёх маршруток перекрыла движение трамваям - ТИА
17 Апреля 2017 12:01
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Фоторепортаж

17 апреля около 11:00 на Тверском проспекте на подъезде к Новому мосту произошла авария с участием четырёх машин - трёх маршрутных такси (№№ 4, 8 и 223) и "Ниссан Кашкай". Автомобили, столкнувшиеся "паровозиком", получили различные повреждения, люди в ДТП не пострадали, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.

Однако собравшиеся на трамвайных путях автомобили закрыли дорогу электротранспорту. На мосту уже собралась трамвайная пробка.

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Метки: дтп в твери авария в твери авария с участием маршрутки гибдд по тверской области
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Комментарии (20)

  • Garykus 
    Не привыкли маршрутчики что на этом участке кто-то может совершать поворот по правилам ПДД, то есть водитель паркетника ничего и не нарушил, т.к. запрещающих знаков нет и двойной сплошной между рельсами тоже нету
    17.04.2017 12:22
    0 | 4

    • Paul_Moriarty 
      И куда же на этом участке по ПДД с рельс повернуть можно?
      17.04.2017 12:25
      0 | 2

      • snake 
        можно разворот сделать
        17.04.2017 12:59
        0 | 8

    • BARBAdos 
      нарушил \ не нарушил, это следствие покажет, особенно в разрезе того насколько своевременно и вообще был ли включен поворотник. Да и вообще смысл этого маневра для меня совершенно не понятен - можно же было спокойно под мостом развернуться...
      17.04.2017 13:29
      3 | 0

      • systeman 
        Вообще-то там кирпич уже несколько лет висит - тогда придется до звезды ехать чтобы развернуться.
        17.04.2017 13:51
        1 | 3

        • BARBAdos 
          фигасе, как все поменялось.)) Странное решение какое то, учитывая, что теперь по тверскому пр-кту практически на всех светофорах проезд налево запрещен (кроме желябова вроде).
          17.04.2017 14:06
          1 | 1

          • Uylo_Yobannen 
            Отмечание Дня космонавтики плавно перетекло в празднование Пасхи/Песах? Одобряю!
            17.04.2017 15:06
            0 | 2

        • SeregaTver 
          Они его периодически снимают потом обратно вешают! а вот за чем не понятно, а за кирпичом висит только прямо а его за чем оставили?
          17.04.2017 17:08
          0 | 0

    • systeman 
      Что значит не привыкли - за рулем такого понятия вообще не должно быть, ехать надо по реальной ситуации, а не по привычке. По-любому сдачу считал, болтая по мобильному при этом.
      Прикрепленные изображения:
      17.04.2017 13:56
      0 | 4

  • blkm 
    Авария с участием трех маршруток собрала трамвайную пробку из четырех оставшихся в рабочем состоянии трамваев Твери.
    17.04.2017 12:26
    2 | 17

    • Moon_Orchid 
      Взыскать неустойку за простой)
      17.04.2017 12:37
      0 | 11

      • Krikri 
        Заодно и за простой всех CityStar'ов
        17.04.2017 12:50
        0 | 9

  • Mikhail69 
    Зато сразу видно, кто по рельсам катается
    17.04.2017 12:42
    0 | 7

    • BARBAdos 
      там только по рельсам и можно нормально проехать, т.к. в правый ряд сворачивают авто с вольного новгорода. Если б менты свою жэ побыстрее поднимали, то никакой бы трамвайной пробки и не было...
      17.04.2017 13:26
      0 | 2

  • Ferapont 
    Опять ивановские джамшуты в сводке !
    17.04.2017 13:02
    0 | 3

  • Zorkiy 
    Вот оно что! А я подумал, что "электричество кончилось", хотя передок Кашкая  заметил, сворачивая под мост...
    17.04.2017 13:25
    0 | 0

  • zilberman 
    Маршрутчики продолжают любить Тверь во все щели.
    17.04.2017 13:30
    0 | 3

  • Mitrij 
    "Лучше поздно, чем никогда", - решили водители и похристосовались не выходя из автомобилей.
    17.04.2017 13:50
    4 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Маршрутчики отомстили за пятничный шмон.
    17.04.2017 15:08
    0 | 4

  • Naum 
    Что все они делали на трамвайных путях ? Когда ГИБДД уберет маршрутки с трамвайных путей ? Задолбали эти перестроения из крайнего правого ряда в крайний левый и обратно. Разрешить маршруткам ездить только по крайнему правому ряду.
    17.04.2017 15:35
    0 | 3
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