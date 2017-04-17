Тверские дайверы приглашают на субботник

Тверской Дайвинг Клуб проводит экологическую акцию «Малая родина – связь поколений», приуроченную к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, и приглашает на субботник. Очищать от мусора будут Константиновские карьеры - любимое место отдыха горожан.

Все желающие присоединиться к акции встречаются 22 апреля в 11.00 на Савватьевском шоссе, 30. Участники будут обеспечены перчатками, пакетами для мусора. Организаторы также обещают вывезти весь собранный мусор на полигон ТБО.