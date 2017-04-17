О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

А давайте поговорим «про это»! В нашем обществе свободно и в открытую заявляют об успехах в сексуальных похождениях, а вот о проблемах – ни-ни. Ну, если только лучшему другу-подруге. Мы стесняемся не то что обсуждать, а даже думать о том, почему личная жизнь не удалась, а если она и есть, то какая-то серая, лишенная красок и ярких оттенков. Секс – прекрасен, если он происходит по обоюдному согласию, не нарушает этику и мораль партнёров, приносит удовольствие. Если есть секс и если он хорош – то и в жизни все ладится. А вот неудовлетворенность им приводит к проблемам - плохому настроению, депрессии и даже разводам.

Есть такая профессия – сексолог. Этот специалист поможет, все объяснит и вернет жизни яркие краски. Главное - не стесняться и вовремя обратиться за помощью.

Сексология изучает сексуальность как один из важнейших аспектов качественной жизни. Врачи-сексологи занимаются нарушениями половых функций, полового поведения, решением сексологических проблем мужчины и женщины. Они подходят со стороны как сексологии, так и психологии, а также социологии и медицины. К сексологу также обращаются при транссексуальности и желании сменить биологический и социальный пол.

Последние восемь лет в Тверской области таких специалистов не было. Вернее, были, но занимались они только частной практикой в частных клиниках. Врача-сексолога в государственных учреждениях здравоохранения регион не видел много лет, да и такой ставки не существовало.

Буквально несколько месяцев назад такой специалист в Твери появился. Он ведет прием и готов с каждым обратившимся говорить «про это», причем бесплатно. Эльчин Салимов - молодой и очень перспективный сексолог.

Какие проблемы решает, кому помогает и как лечит врач-сексолог, а также о сексе, сексуальности и проблемах из детства - в интервью ТИА.

Что повлияло на выбор профессии?

Эльчин Сафарали Салимов родился и учился в Твери. Окончил факультет педиатрии Тверского государственного медицинского университета, поступил в интернатуру по психиатрии, где изучал узкие специализации, среди которых была и сексология. Молодой врач так увлекся этой наукой, что решил заняться ею всерьез. За знаниями медик отправился в Москву, где проучился полгода и, получив сертификат государственного образца по специальности «сексология», вернулся на родину.

Сегодня Эльчин Сафарали – практикующий психиатр и сексолог в одном лице.

- Мне повезло получать знания и опыт в отделении сексопатологии при Московском НИИ Психиатрии, которое является Федеральным научно-методическим Центром медицинской сексологии и сексопатологии. Меня учили ученики и коллеги Георгия Степановича Васильченко – первого автора отечественного учебника по сексопатологии.

Почему сексология? Любой специалист медицинской тематики определяет для себя сферу, которая ему больше всего интересна. Очень много причин повлияло на мой выбор. Это и личный опыт, это и культурно-национальные особенности азербайджанцев, потому что я сам азербайджанец. И я как человек, который вырос в одной стране, имея наследие другой страны, хотел понять, как та или иная нация относится к сексу, каковы особенности отношения полов.

Секс как очень важная часть человеческой жизни меня всегда интересовал: у всех ли с этим хорошо, а если нехорошо – можно ли с этим как-то справиться, помочь. Вот и пошел учиться, а теперь буду и людям помогать.

Секс – это не только удовольствие, но и способ поддержания жизни на земле. Возникает много вопросов, как создать семью и сделать ее счастливой. Чтобы семья была крепкой, дружной и любящей, между супругами должен быть постоянный качественный секс, который удовлетворял бы и его, и ее. Вот залог счастливой семейной жизни.

Мне нравится шутить: Год семьи в России был, а Года секса нет. Год детей был, а Года секса нет, хотя эти вещи друг от друга неотъемлемы. Мы создаем семью, мы рожаем детей, а про то, как это происходит, у нас не говорят.

Нужно ли сексуальное воспитание в семье и школе и почему интернет до добра не доводит

Распространённая фраза: «В СССР секса не было», – заблуждение. Еще как был! В те времена школьникам преподавали сексологию, и тогда она называлась сексуальная психогигиена. Этот предмет знакомил детей со сферой взаимоотношений мужчины и женщины, что вполне правильно. Сегодня возникает много споров – нужен этот предмет в наших школах, с какого возраста нужно образовывать детей. Кто-то считает, что предмет надо вводить с начальной школы, ибо в старших классах будет поздно, и любой разговор о сексе взрослые дети будут воспринимать со смешками. Кто-то считает, что наоборот, старшеклассники уже доросли до сексуального просвещения и в этом возрасте будут легко воспринимать данную информацию. Есть и противники сексуального воспитания, так как оно, якобы, будет развращать, а не учить.

Мое мнение однозначное – сексуальное воспитание для школьников нужно!

Отмечено, что дети, не обладающие такой просветительской информацией, приобретали знания и опыт в интимной сфере буквально по интуиции. Это был метод проб и ошибок. Такой эмпирический путь не всегда приводил к хорошим результатам, иногда они были плачевными. А оттуда возникали и различные сексологические расстройства.

Например, поколение молодых людей в возрасте от 22 до 30 лет абсолютно безграмотное в сфере секса, не все, конечно, но большинство. Парни и девушки из-за незнания подчас задают примитивные вопросы, ответы на которые они бы знали, получив соответствующие знания в школе. На эту тему есть старый анекдот:

- Мама, я, наверное, никогда не забеременею!

- А почему, дочка?

- Я никогда не смогу проглотить эту гадость.

Анекдот анекдотом, но и в жизни такое встречается. Мы должны понимать, что многие проблемы в сексуальной сфере возникают именно из-за незнания и необразованности.

Интернет – не очень хороший помощник в сексуальном воспитании. Уйма информации вываливается на детей, они ее поглощают и не фильтруют, из-за чего делают неправильные выводы. И здесь нужно подключаться родителям, которые должны суметь объяснить, что хорошо, а что плохо.

Но многие мамы и папы теряются, стесняются и не знают, что на эту тему сказать. А потому выбирают иной путь, им легче отругать, обвинить и запретить. Это неверный путь! Я считаю, что в такие моменты нужно обращаться к специалисту - врачу-сексологу.

Так как наша страна многонациональная, где переплетается несколько религий, к вопросу сексуального просвещения надо подходить осторожно. Потому что та образовательная программа, которая может подойти жителям центральных регионов, вовсе не подойдет южным регионам, исповедующим ислам.

Нужен индивидуальный подход. Мне пришла идея: надо воспитывать не детей, надо воспитывать их родителей. Потому что любые сексологические проблемы, как и психические, родом из детства.

Мы же учим детей кушать, ходить в туалет, мы учим детей переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но почему мы не учим детей, как правильно выражать свои чувства и эмоции, как правильно создавать семьи, как правильно относиться к противоположному полу? А этот вопрос он рано или поздно встает.

Половое созревание у детей начинается с девяти лет. В этом возрасте девочка может подойти к маме и сказать, что у нее началась менструация. И она должна на это получить подробное объяснение в ответ, а не просто решение проблемы.

Тоже самое и с мальчиками, когда в девять-десять лет они просыпаются утром и обнаруживают у себя эрекцию, родители должны объяснить ребенку природу этого явления.

У меня часто спрашивают: неужели надо всю информацию про секс рассказывать детям?! Например, элементарный вопрос – откуда берутся дети? - ставит в тупик мам и пап. А ведь всего лишь нужно сказать, что мама рожает. Ребенок не требует всех подробностей, не надо на него выливать детали. Ребенок требует дать конкретный ответ на конкретный вопрос. В общении с детьми надо вести себя как юрист. Тебя как спросили, ты так и ответь. Ведь самое удильное, что это безобидная информация, а взрослые сами все усложняют.

Ребенку всегда важно, что происходит с ним и его телом. Главное - не поддаваться панике и не пытаться выложить всё, достаточно узко изложить факты, в соответствии с возрастом и полом. Это важно и в будущем сыграет роль в личностной зрелости.

Врачи-сексологи очень много занимаются просветительской деятельностью но, к сожалению, она очень мало востребована.

Сексолог спасет брак!

Беседы с врачом-сексологом нужны и супружеским молодым парам, стоящим на пороге развода.

В ЗАГСах должны предлагаться такие консультации. Надо дать паре месяц подумать и направить их к сексологу - сексология занимается и семейными дисгармониями. Дайте людям шанс поговорить о своей проблеме!

У нас так сложилось, что мы полагаемся сами на себя, что мы во всем сами разбираемся, грамотно оцениваем происходящую ситуацию и сами себе поможем. У кого-то это получается, а кому-то нужна помощь специалиста.

Проблемы, которые решает врач-сексолог

По словам моих старших коллег, если раньше, лет 20 назад, на десять мужчин с жалобами обращались одна-две женщины (московская статистика), то сейчас на десять мужчин - семь-восемь женщин. Слабый пол тоже хочет быть сексуально удовлетворенным, что для меня не удивительно.

Проблем масса: сексуальная неудовлетворенность – одна из первых проблем, с которой приходят к специалистам, аноргазмия (невозможность испытывать оргазм), снижение или отсутствие полового влечение, нарушения полового созревания, трансексуальность, импотенция, преждевременное семяизвержение и расстройство влечения.

Нередко женщины приходят с такой жалобой, как вагинизм. Это проблема, которую должны решать несколько специалистов вкупе, а не один. Зачастую это приводит к отсутствию половой жизни. А если партнер требует наслаждения, то пары прибегают к другим видам секса, привыкают к ним, забывая о классике. Такое решение – вовсе не решение. Мужчина и женщина сталкиваются с тем, что нет возможности зачать ребенка, потому что альтернативный способ в этом не поможет.

Согласно статистике разводов, каждая третья-четвёртая пара в нашей стране в течение первых трех лет живёт, а затем расходится. Что не дает людям жить вместе и счастливо? Можно много говорить о том, что есть финансовые, бытовые проблемы, но все же секс – одна из важнейших причин. А ведь секс – это отличный способ мириться. И если это способ мириться отсутствует… То и семья рушится.

Еще одна проблема - проблема трансгендеров. Наверное, она не такая массовая в Твери, как, к примеру, в Москве или Санкт-Петербурге. Такие люди, как правило, кучкуются в больших городах, объединяются, чтобы не чувствовать себя в одиночестве и иметь поддержку сообщества. Но и в нашем городе такие люди есть, и я жду их к себе на прием.

Еще одна животрепещущая проблема для мужчин – это неумение общаться с женщиной. Когда очень сильно хочется, но он не знает, как подступиться к противоположному полу. Это полное отсутствие понимания, как обаять девушку.

Ошибка мужчин в том, что они считают: если девушка сказала, как ее зовут, и дала номер телефона, значит дело сделано – она твоя. То есть, можно через три дня позвонить и пригласить к себе, а она должна прибежать по первому зову, томясь от любви? Даже если и побежала, то и тут мужчина считает, что всё нужно сделать с эгоистичным подходом, не думая об удовольствии партнерши (ей и так хорошо с таким раскрасавцем). Это не так! Из-за такого поведения начинаются сексуальные расстройства.

Диспарейния – одна из проблем у женщины. Это боль в половых органах, которая возникает непосредственно до, вовремя или после полового акта. В такой ситуации никакого секса не надо. Самое печальное, что люди из-за стеснения не пытаются вопрос решить, а живут с этим и мирятся. А я могу сказать, что и в таких ситуациях врач-сексолог обязательно поможет.

Сексология родилась на стыке нескольких других медицинских специальностей. Это и эндокринология, потому что наше сексуальное развитие зависит от гормонов. Мы смотрим, какие в организме человека вырабатываются гормоны, в каком количестве, ведь от этого зависит и сексуальное поведение, и физиология. Это неврология: центр удовольствия у нас находится в головном мозге, а потому многие проблемы наши - из головы! А также гинекология и урология – эти специалисты работают непосредственно с самим органом, участвующим в половом акте.

Обращаются к сексологам и гомосекусалы. Как правило, это не взрослые люди, у которых за плечами приличный опыт. Это молодежь – парни и девушки. Они встречаются с непониманием общества и не знают, как к нему адаптироваться.

Как лечить сексуальные расстройства, и О крайнем методе – смене пола

К каждому человеку должен быть индивидуальный подход.

Если все решается на уровне психотерапии, то тут свои методики – беседа, просветительские разговоры, когда человеку объясняешь, что откуда берется. Рациональная психотерапия помогает человеку понять причинно-следственную связь его расстройств, а также выйти из проблемы, которая мешает жить.

Есть уровень расстройств, который требует медикаментозного лечения. При этом оно будет мало отличаться от того, которое я использую в психотерапевтической практике, перечень лекарств довольно ограничен. Тем более, существует не так много препаратов, которые могут не навредить, а положительно повлиять на тут функцию, которую мы хотим сохранить и добиться успеха.

Не обходим стороной и современные достижения фармакологов: многие препараты успешно используются в решении сексуальных проблем.

Иногда требуется вмешательство других специалистов, без которых проблему не решить. Если у мужчины, к примеру, импотенция в следствие сильного атеросклероза сосудов полового члена, тут не обойтись без хирурга - никакие беседы и препараты не помогут. Полноценной эрекции можно будет добиться только благодаря хирургическому вмешательству. В данном случае я буду рекомендовать фаллопротезирование. Сексолог может решить и такую мужскую проблему, как преждевременная эякуляция.

Смена пола – тут все очень непросто, так как человек меняет не только внешность, но и документы. Перед тем, как осуществить такую операцию, пациенту надо наблюдаться у врача-сексолога не менее двух лет. Это предполагает психиатрическое стационарное обследование на предмет наличия психических заболеваний. И если в динамике двух лет не будет никаких противопоказаний, то человека направляют на операцию, при этом врач-сексолог документально это подтверждает.

Есть, конечно, и другая возможность – уехать в другие страны, где законом такие операции плохо регламентированы и за деньги их легко сделают. Но все это может плохо сказываться на здоровье, так как выполняется сомнительными специалистами. И тут сложно сказать, какой результат получится.

Можно ли определить, есть ли у человека сексуальные расстройства?

Что у человека есть отклонения и расстройства сексуального характера, на глаз определить сложно. Да и не нужно, ведь о расстройствах в сексологии говорят только тогда, когда пациент сам к ним обратился и пожаловался на ту или иную проблему. Критерий нормы весьма относителен и применим, когда расстройства очевидны или не контролируемы. Тут требуется более тщательная работа с пациентом.

Например, мы увидели девушку, которая носит брюки и мужскую рубашку, одевается как мужчина, можем заподозрить, что у нее есть проблемы половой идентификации. Или если она идет и вгибает грудь в спину, это говорит о том, что она стесняется своей груди.

Молодой человек слишком вычурно одет, носит женскую сумку и использует косметику… Может, у него и есть нарушение сексуального самосознания, а может и нет - он просто артист и творческая личность.

Так что, если ему или ей так нравится – это их личное дело, они так проявляют свою сексуальность. Другое дело как это встречается обществом.

К вопросу о легализации проституции

Во многих странах проституция официально разрешена. Парадокс в том, что, по статистике, 30 % мужчин идут к проституткам не из-за секса. Они идут туда поговорить с женщиной, которая их выслушает. Им нужна та, которая их поймет. Если такой нет в семье или семья не создана, то эту роль на себя берет жрица любви.

У нас в стране нет консумации, когда можно прийти в бар, ресторан, найти собеседника и провести за этим весь вечер. Мужчины боятся общаться с мужчинами, так как не хотят проявлять слабость, а женщина – это противоположный пол, она выслушает, обласкает. Это образ матери.

В Японии существует такой вид развлечения для женщин. Богатые японки приходят в клуб, к ним подсаживаются молодые парни или мужчины, говорят комплименты, выслушивают проблемы и просто разговаривают. При этом женщины готовы за это платить крупные суммы. И это пользуется популярностью.

В Голландии есть такое понятие, как социальная проституция. Нужно понимать, что сексуальное здоровье очень важно для того, чтобы человек чувствовал себя полноценно и комфортно. К примеру, инвалиду очень сложно завести отношения, семью. И вы не представляете, насколько счастливы там эти мужчины. Они, сидя в инвалидном кресле, рассказывают, что у них есть регулярный секс и они получают удовольствие. Благодаря этому мужчина чувствует себя полноценным.

Говорить о сексе и сексуальном здоровье, воспитании можно много. Я хочу, чтобы общество было здоровым и счастливым. Если есть вопросы, обращайтесь. Я своим друзьям говорю: моя деятельность – это маленькая сексуальная революция, благодаря которой люди перестанут быть зажатыми, стесняться и придут за советами.

С 3 апреля на базе Центра психического здоровья (ул. Александра Ульянова, 9/1А) открылся кабинет сексолога. Приём бесплатный.

Записаться на прием или уточнить график работы специалиста можно по телефону регистратуры ЦПЗ: (4822)55-71-46

Анекдот:

Пришёл мужик к врачу и просит уменьшить член.

- Ну, давайте посмотрим, что там у вас.

Мужик и раскатал своё хозяйство на полстола.

- Голубчик, этим же гордиться надо!

- Понимаете доктор, у нас с ним на двоих крови не хватает: когда он встаёт, я падаю!