tvernews.ru
17 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом - ТИА
17 Апреля 2017 12:32
Автор:

Фоторепортаж

А давайте поговорим «про это»! В нашем обществе свободно и в открытую заявляют об успехах в сексуальных похождениях, а вот о проблемах – ни-ни. Ну, если только лучшему другу-подруге. Мы стесняемся не то что обсуждать, а даже думать о том, почему личная жизнь не удалась, а если она и есть, то какая-то серая, лишенная красок и ярких оттенков. Секс – прекрасен, если он происходит по обоюдному согласию, не нарушает этику и мораль партнёров, приносит удовольствие. Если есть секс и если он хорош – то и в жизни все ладится. А вот неудовлетворенность им приводит к проблемам - плохому настроению, депрессии и даже разводам.

Есть такая профессия – сексолог. Этот специалист поможет, все объяснит и вернет жизни яркие краски. Главное - не стесняться и вовремя обратиться за помощью.

Сексология изучает сексуальность как один из важнейших аспектов качественной жизни. Врачи-сексологи занимаются нарушениями половых функций, полового поведения, решением сексологических проблем мужчины и женщины. Они подходят со стороны как сексологии, так и психологии, а также социологии и медицины. К сексологу также обращаются при транссексуальности и желании сменить биологический и социальный пол.

Последние восемь лет в Тверской области таких специалистов не было. Вернее, были, но занимались они только частной практикой в частных клиниках. Врача-сексолога в государственных учреждениях здравоохранения регион не видел много лет, да и такой ставки не существовало.

Буквально несколько месяцев назад такой специалист в Твери появился. Он ведет прием и готов с каждым обратившимся говорить «про это», причем бесплатно. Эльчин Салимов - молодой и очень перспективный сексолог.

Какие проблемы решает, кому помогает и как лечит врач-сексолог, а также о сексе, сексуальности и проблемах из детства - в интервью ТИА.

Что повлияло на выбор профессии?

Эльчин Сафарали Салимов родился и учился в Твери. Окончил факультет педиатрии Тверского государственного медицинского университета, поступил в интернатуру по психиатрии, где изучал узкие специализации, среди которых была и сексология. Молодой врач так увлекся этой наукой, что решил заняться ею всерьез. За знаниями медик отправился в Москву, где проучился полгода и, получив сертификат государственного образца по специальности «сексология», вернулся на родину.

Сегодня Эльчин Сафарали – практикующий психиатр и сексолог в одном лице.

- Мне повезло получать знания и опыт в отделении сексопатологии при Московском НИИ Психиатрии, которое является Федеральным научно-методическим Центром медицинской сексологии и сексопатологии. Меня учили ученики и коллеги Георгия Степановича Васильченко – первого автора отечественного учебника по сексопатологии.

Почему сексология? Любой специалист медицинской тематики определяет для себя сферу, которая ему больше всего интересна. Очень много причин повлияло на мой выбор. Это и личный опыт, это и культурно-национальные особенности азербайджанцев, потому что я сам азербайджанец. И я как человек, который вырос в одной стране, имея наследие другой страны, хотел понять, как та или иная нация относится к сексу, каковы особенности отношения полов.

Секс как очень важная часть человеческой жизни меня всегда интересовал: у всех ли с этим хорошо, а если нехорошо – можно ли с этим как-то справиться, помочь. Вот и пошел учиться, а теперь буду и людям помогать.

Секс – это не только удовольствие, но и способ поддержания жизни на земле. Возникает много вопросов, как создать семью и сделать ее счастливой. Чтобы семья была крепкой, дружной и любящей, между супругами должен быть постоянный качественный секс, который удовлетворял бы и его, и ее. Вот залог счастливой семейной жизни.

Мне нравится шутить: Год семьи в России был, а Года секса нет. Год детей был, а Года секса нет, хотя эти вещи друг от друга неотъемлемы. Мы создаем семью, мы рожаем детей, а про то, как это происходит, у нас не говорят.

Нужно ли сексуальное воспитание в семье и школе и почему интернет до добра не доводит

Распространённая фраза: «В СССР секса не было», – заблуждение. Еще как был! В те времена школьникам преподавали сексологию, и тогда она называлась сексуальная психогигиена. Этот предмет знакомил детей со сферой взаимоотношений мужчины и женщины, что вполне правильно. Сегодня возникает много споров – нужен этот предмет в наших школах, с какого возраста нужно образовывать детей. Кто-то считает, что предмет надо вводить с начальной школы, ибо в старших классах будет поздно, и любой разговор о сексе взрослые дети будут воспринимать со смешками. Кто-то считает, что наоборот, старшеклассники уже доросли до сексуального просвещения и в этом возрасте будут легко воспринимать данную информацию. Есть и противники сексуального воспитания, так как оно, якобы, будет развращать, а не учить.

Мое мнение однозначное – сексуальное воспитание для школьников нужно!

Отмечено, что дети, не обладающие такой просветительской информацией, приобретали знания и опыт в интимной сфере буквально по интуиции. Это был метод проб и ошибок. Такой эмпирический путь не всегда приводил к хорошим результатам, иногда они были плачевными. А оттуда возникали и различные сексологические расстройства.

Например, поколение молодых людей в возрасте от 22 до 30 лет абсолютно безграмотное в сфере секса, не все, конечно, но большинство. Парни и девушки из-за незнания подчас задают примитивные вопросы, ответы на которые они бы знали, получив соответствующие знания в школе. На эту тему есть старый анекдот:

- Мама, я, наверное, никогда не забеременею!

- А почему, дочка?

- Я никогда не смогу проглотить эту гадость.

Анекдот анекдотом, но и в жизни такое встречается. Мы должны понимать, что многие проблемы в сексуальной сфере возникают именно из-за незнания и необразованности.

Интернет – не очень хороший помощник в сексуальном воспитании. Уйма информации вываливается на детей, они ее поглощают и не фильтруют, из-за чего делают неправильные выводы. И здесь нужно подключаться родителям, которые должны суметь объяснить, что хорошо, а что плохо.

Но многие мамы и папы теряются, стесняются и не знают, что на эту тему сказать. А потому выбирают иной путь, им легче отругать, обвинить и запретить. Это неверный путь! Я считаю, что в такие моменты нужно обращаться к специалисту - врачу-сексологу.

Так как наша страна многонациональная, где переплетается несколько религий, к вопросу сексуального просвещения надо подходить осторожно. Потому что та образовательная программа, которая может подойти жителям центральных регионов, вовсе не подойдет южным регионам, исповедующим ислам.

Нужен индивидуальный подход. Мне пришла идея: надо воспитывать не детей, надо воспитывать их родителей. Потому что любые сексологические проблемы, как и психические, родом из детства.

Мы же учим детей кушать, ходить в туалет, мы учим детей переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но почему мы не учим детей, как правильно выражать свои чувства и эмоции, как правильно создавать семьи, как правильно относиться к противоположному полу? А этот вопрос он рано или поздно встает.

Половое созревание у детей начинается с девяти лет. В этом возрасте девочка может подойти к маме и сказать, что у нее началась менструация. И она должна на это получить подробное объяснение в ответ, а не просто решение проблемы.

Тоже самое и с мальчиками, когда в девять-десять лет они просыпаются утром и обнаруживают у себя эрекцию, родители должны объяснить ребенку природу этого явления.

У меня часто спрашивают: неужели надо всю информацию про секс рассказывать детям?! Например, элементарный вопрос – откуда берутся дети? - ставит в тупик мам и пап. А ведь всего лишь нужно сказать, что мама рожает. Ребенок не требует всех подробностей, не надо на него выливать детали. Ребенок требует дать конкретный ответ на конкретный вопрос. В общении с детьми надо вести себя как юрист. Тебя как спросили, ты так и ответь. Ведь самое удильное, что это безобидная информация, а взрослые сами все усложняют.

Ребенку всегда важно, что происходит с ним и его телом. Главное -  не поддаваться панике и не пытаться выложить всё, достаточно узко изложить факты, в соответствии с возрастом и полом. Это важно и в будущем сыграет роль в личностной зрелости.

Врачи-сексологи очень много занимаются просветительской деятельностью но, к сожалению, она очень мало востребована.

Сексолог спасет брак!

Беседы с врачом-сексологом нужны и супружеским молодым парам, стоящим на пороге развода.

В ЗАГСах должны предлагаться такие консультации. Надо дать паре месяц подумать и направить их к сексологу - сексология занимается и семейными дисгармониями. Дайте людям шанс поговорить о своей проблеме!

У нас так сложилось, что мы полагаемся сами на себя, что мы во всем сами разбираемся, грамотно оцениваем происходящую ситуацию и сами себе поможем. У кого-то это получается, а кому-то нужна помощь специалиста.

                                                                 Проблемы, которые решает врач-сексолог

По словам моих старших коллег, если раньше, лет 20 назад, на десять мужчин с жалобами обращались одна-две женщины (московская статистика), то сейчас на десять мужчин - семь-восемь женщин. Слабый пол тоже хочет быть сексуально удовлетворенным, что для меня не удивительно.

Проблем масса: сексуальная неудовлетворенность – одна из первых проблем, с которой приходят к специалистам, аноргазмия (невозможность испытывать оргазм), снижение или отсутствие полового влечение, нарушения полового созревания, трансексуальность, импотенция, преждевременное семяизвержение и расстройство влечения.

Нередко женщины приходят с такой жалобой, как вагинизм. Это проблема, которую должны решать несколько специалистов вкупе, а не один. Зачастую это приводит к отсутствию половой жизни. А если партнер требует наслаждения, то пары прибегают к другим видам секса, привыкают к ним, забывая о классике. Такое решение – вовсе не решение. Мужчина и женщина сталкиваются с тем, что нет возможности зачать ребенка, потому что альтернативный способ в этом не поможет.

Согласно статистике разводов, каждая третья-четвёртая пара в нашей стране в течение первых трех лет живёт, а затем расходится. Что не дает людям жить вместе и счастливо? Можно много говорить о том, что есть финансовые, бытовые проблемы, но все же секс – одна из важнейших причин. А ведь секс – это отличный способ мириться. И если это способ мириться отсутствует… То и семья рушится.

Еще одна проблема - проблема трансгендеров. Наверное, она не такая массовая в Твери, как, к примеру, в Москве или Санкт-Петербурге. Такие люди, как правило, кучкуются в больших городах, объединяются, чтобы не чувствовать себя в одиночестве и иметь поддержку сообщества. Но и в нашем городе такие люди есть, и я жду их к себе на прием.

Еще одна животрепещущая проблема для мужчин – это неумение общаться с женщиной. Когда очень сильно хочется, но он не знает, как подступиться к противоположному полу. Это полное отсутствие понимания, как обаять девушку.

Ошибка мужчин в том, что они считают: если девушка сказала, как ее зовут, и дала номер телефона, значит дело сделано – она твоя. То есть, можно через три дня позвонить и пригласить к себе, а она должна прибежать по первому зову, томясь от любви? Даже если и побежала, то и тут мужчина считает, что всё нужно сделать с эгоистичным подходом, не думая об удовольствии партнерши (ей и так хорошо с таким раскрасавцем). Это не так! Из-за такого поведения начинаются сексуальные расстройства.

Диспарейния – одна из проблем у женщины. Это боль в половых органах, которая возникает непосредственно до, вовремя или после полового акта. В такой ситуации никакого секса не надо. Самое печальное, что люди из-за стеснения не пытаются вопрос решить, а живут с этим и мирятся. А я могу сказать, что и в таких ситуациях врач-сексолог обязательно поможет.

Сексология родилась на стыке нескольких других медицинских специальностей. Это и эндокринология, потому что наше сексуальное развитие зависит от гормонов. Мы смотрим, какие в организме человека вырабатываются гормоны, в каком количестве, ведь от этого зависит и сексуальное поведение, и физиология. Это неврология: центр удовольствия у нас находится в головном мозге, а потому многие проблемы наши - из головы! А также гинекология и урология – эти специалисты работают непосредственно с самим органом, участвующим в половом акте.

Обращаются к сексологам и гомосекусалы. Как правило, это не взрослые люди, у которых за плечами приличный опыт. Это молодежь – парни и девушки. Они встречаются с непониманием общества и не знают, как к нему адаптироваться.

Как лечить сексуальные расстройства, и О крайнем методе – смене пола

К каждому человеку должен быть индивидуальный подход.

Если все решается на уровне психотерапии, то тут свои методики – беседа, просветительские разговоры, когда человеку объясняешь, что откуда берется. Рациональная психотерапия помогает человеку понять причинно-следственную связь его расстройств, а также выйти из проблемы, которая мешает жить.

Есть уровень расстройств, который требует медикаментозного лечения. При этом оно будет мало отличаться от того, которое я использую в психотерапевтической практике, перечень лекарств довольно ограничен. Тем более, существует не так много препаратов, которые могут не навредить, а положительно повлиять на тут функцию, которую мы хотим сохранить и добиться успеха.

Не обходим стороной и современные достижения фармакологов: многие препараты успешно используются в решении сексуальных проблем.

Иногда требуется вмешательство других специалистов, без которых проблему не решить. Если у мужчины, к примеру, импотенция в следствие сильного атеросклероза сосудов полового члена, тут не обойтись без хирурга - никакие беседы и препараты не помогут. Полноценной эрекции можно будет добиться только благодаря хирургическому вмешательству. В данном случае я буду рекомендовать фаллопротезирование. Сексолог может решить и такую мужскую проблему, как преждевременная эякуляция.

Смена пола – тут все очень непросто, так как человек меняет не только внешность, но и документы. Перед тем, как осуществить такую операцию, пациенту надо наблюдаться у врача-сексолога не менее двух лет. Это предполагает психиатрическое стационарное обследование на предмет наличия психических заболеваний. И если в динамике двух лет не будет никаких противопоказаний, то человека направляют на операцию, при этом врач-сексолог документально это подтверждает.

Есть, конечно, и другая возможность – уехать в другие страны, где законом такие операции плохо регламентированы и за деньги их легко сделают. Но все это может плохо сказываться на здоровье, так как выполняется сомнительными специалистами. И тут сложно сказать, какой результат получится.

Можно ли определить, есть ли у человека сексуальные расстройства?

Что у человека есть отклонения и расстройства сексуального характера, на глаз определить сложно. Да и не нужно, ведь о расстройствах в сексологии говорят только тогда, когда пациент сам к ним обратился и пожаловался на ту или иную проблему. Критерий нормы весьма относителен и применим, когда расстройства очевидны или не контролируемы. Тут требуется более тщательная работа с пациентом.

Например, мы увидели девушку, которая носит брюки и мужскую рубашку, одевается как мужчина, можем заподозрить, что у нее есть проблемы половой идентификации. Или если она идет и вгибает грудь в спину, это говорит о том, что она стесняется своей груди.

Молодой человек слишком вычурно одет, носит женскую сумку и использует косметику… Может, у него и есть нарушение сексуального самосознания, а может и нет - он просто артист и творческая личность.

Так что, если ему или ей так нравится – это их личное дело, они так проявляют свою сексуальность. Другое дело как это встречается обществом.

К вопросу о легализации проституции

Во многих странах проституция официально разрешена. Парадокс в том, что, по статистике, 30 % мужчин идут к проституткам не из-за секса. Они идут туда поговорить с женщиной, которая их выслушает. Им нужна та, которая их поймет. Если такой нет в семье или семья не создана, то эту роль на себя берет жрица любви.

У нас в стране нет консумации, когда можно прийти в бар, ресторан, найти собеседника и провести за этим весь вечер. Мужчины боятся общаться с мужчинами, так как не хотят проявлять слабость, а женщина – это противоположный пол, она выслушает, обласкает. Это образ матери.

В Японии существует такой вид развлечения для женщин. Богатые японки приходят в клуб, к ним подсаживаются молодые парни или мужчины, говорят комплименты, выслушивают проблемы и просто разговаривают. При этом женщины готовы за это платить крупные суммы. И это пользуется популярностью.

В Голландии есть такое понятие, как социальная проституция. Нужно понимать, что сексуальное здоровье очень важно для того, чтобы человек чувствовал себя полноценно и комфортно. К примеру, инвалиду очень сложно завести отношения, семью. И вы не представляете, насколько счастливы там эти мужчины. Они, сидя в инвалидном кресле, рассказывают, что у них есть регулярный секс и они получают удовольствие. Благодаря этому мужчина чувствует себя полноценным.

Говорить о сексе и сексуальном здоровье, воспитании можно много. Я хочу, чтобы общество было здоровым и счастливым.  Если есть вопросы, обращайтесь. Я своим друзьям говорю: моя деятельность – это маленькая сексуальная революция, благодаря которой люди перестанут быть зажатыми, стесняться и придут за советами.

С 3 апреля на базе Центра психического здоровья (ул. Александра Ульянова, 9/1А) открылся кабинет сексолога. Приём бесплатный.

Записаться на прием или уточнить график работы специалиста можно по телефону регистратуры ЦПЗ: (4822)55-71-46

Анекдот:

Пришёл мужик к врачу и просит уменьшить член.

- Ну, давайте посмотрим, что там у вас.

Мужик и раскатал своё хозяйство на полстола. 

- Голубчик, этим же гордиться надо!

- Понимаете доктор, у нас с ним на двоих крови не хватает: когда он встаёт, я падаю!

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сексуальные девиации сексолог в твери сексолог в тверской области центр психического здоровья тверь секс проблемы в сексе сексуальное воспитание
Смотрите также:
Комментарии (37)

  • kudimov 
    Купил мужик в сексшопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный. 
- Что вы мне продали?! 
- А что? 
- Дома надул, а там мужик со здоровенным членом, с сигарой в зубах и с хвостом(!?)!! 
- А, наизнанку вывернуть не пробовали?
    17.04.2017 12:39
    0 | 17

    • Paul_Moriarty 
      Да! Я знал!
Первый коммент здесь должен был появиться либо от Кудимова, либо от Крота!
      17.04.2017 12:42
      0 | 9

      • Dobry кrtek 
        Первый коммент должен быть от Мысчи...
        Прикрепленные изображения:
        17.04.2017 13:03
        0 | 1

        • Добрая Мышь 
          Боженьки - я-то тут при чем????
          17.04.2017 13:09
          2 | 3

  • Paul_Moriarty 
    Пляж. Из моря, накупавшись, выходит мужик. А в плавках просматривается достоинство впечатляющих размеров. Все взгляды отдыхающих тут же оказываются на его трусах. Слышатся удивленные возгласы. Кое-кто даже указывает пальцем.
Мужик так застеснялся, прикрылся:
- Ну что вы все уставились! Всегда же от холодной воды съеживается.
    17.04.2017 12:48
    0 | 10

  • 321pusk 
    Хорошая, бодряяяящая новость и иллюстрации для понедельника)!
    17.04.2017 12:56
    0 | 5

  • Buzzer 
    Аццкие рекламщики.
    17.04.2017 12:58
    0 | 6

  • uabumoderoff 
    Во заливает агарянин!Идти к проститутке,чтобы поговорить?Они же тупые,мало грамотные.Платить три тысячи,чтобы она кивала и говорила:"да,да,как я вас понимаю."А потом:"время вышло,продлевать будете?".30%мужчин!!!,это почти каждый третий фраер!Полнейшая чушня.
    17.04.2017 13:04
    0 | 4

    • hell 
      Чушня говорите? А расценки то знаете...)))
      17.04.2017 13:17
      0 | 5

      • Uylo_Yobannen 
        Я, когда в такси работал, тоже все расценки знал, но вот платить ни разу не доводилось.
        17.04.2017 15:54
        0 | 0

  • kudimov 
    "Еще одна животрепещущая проблема для мужчин – это неумение общаться с женщиной..."
Все просто и экономно: Сводить девушку в М.видео в кино, потом на обед в Чикен-хауз, а потом в нумера. Шутка.
    17.04.2017 13:08
    0 | 4

  • Whois 
    Странный текст.
Странный врач.
На уровне в бане поболтать за пивом.
    17.04.2017 13:09
    4 | 5

  • Бертран 
    Наши врачи пользуют не только сердечников, шизофреников и плоскостопников, но и помогают людям страдающим от сексуальных проблем- тысячам пациентов оказана необходимая помощь, дана возможность полноценной, качественной жизни. Приходите, записывайтесь, лечитесь!
Здоровый народ- надёжный избиратель!
    17.04.2017 13:26
    3 | 3

    • hell 
      Бертран, Вам без очереди, я договорюсь...)))
      17.04.2017 13:32
      0 | 8

  • MikeH 
    Нда, что-то не выходит у девушек нативная реклама. Не выходит.
    17.04.2017 13:32
    1 | 3

  • Zorkiy 
    Да, прав Вольфыч, что после Пасхи выходной день надо бы...
    17.04.2017 13:39
    0 | 4

  • hippo 
    "Жереми как нельзя более внимательно разглядывал свои штиблеты.
– Бен, расскажи, как это делают.
– Как делают что?
– Не дури, ты отлично знаешь, о чем я.
Пальцы в ботинках заерзали, как будто ему туда насыпали раскаленных углей, уши пылали. Пожалуй, нужно было окунуться в воду с головой, чтобы потушить этот пожар, он и нырнул:
– Детей, Бен. Скажи мне, как делают детей.
Удивление рождает молчание. Мгновение немого оцепенения – как вспышка взрыва, и пеплом и гарью, виясь и кружа, медленно оседает неверие… Но нет, Жереми, жавшийся передо мной от смущения, и не думал меня разыгрывать. Немая сцена отупения. Как такое возможно? Как подросток в конце этого века, увязшего в порнографии, в этой высокоразвитой в плане сексуальности стране, в этой столице, известной всему миру как город неги и сладострастия, в этом квартале, развращенном до крайности, и, наконец, в этой семье, где новорожденные выскакивают, как метеоры, только успевай считать, как, спрашиваю я, могло случиться, что этот подросток – мой собственный брат! – не знал элементарных вещей: процесса воспроизводства и деторождения? И это Жереми! Жереми, который в двенадцать лет мастерил бомбы! Жереми, который в прошлом году замышлял коллективное убийство всех моих сослуживцев! Жереми, который ходит в школу, где в любой перебранке начинают показывать по поводу и без повода! Жереми, который на раздражение Терезы, спокойно осведомляется, случаем, не критический ли у нее день! Жереми, который сам присутствовал при появлении улыбающейся физиономии Это-Ангела у Клары между колен! И в третий раз молчание: глубина моего потрясения сравнится разве что с морскими безднами. Я пренебрег своими обязанностями наставника, этим все и объясняется. Я позволил времени говорить вместо меня, я, как и все, думал, что детской наивности больше нет, что теперь дети с самого рождения в курсе всего, я положился на вескость слов и шокирующее откровение фотографий, я не дал места невинности, позор на мою голову! Что ж, за дело! За дело сию же минуту, чтоб мне провалиться!
– Хорошо, Жереми. Присаживайся.
Он садится.
– Жереми…
Здесь меня берет самая подлая немота: замешательство педагога.
Я осмотрительно начал издалека. С начала. Я стал говорить ему о сперматозоидах и ооцитах, о гаметах и зиготах, о ДНК и Леоне Блюме («он был первый, Жереми, кто представил нам процесс зачатия не как случайность, а как действие сознательное и добровольное»), об овуляции, о спавшемся состоянии, пещеристом теле, влагалище, фаллопиевых трубах и яичниках… Честное слово, я уже начинал любоваться собой, когда Жереми вскочил как ошпаренный.
– Ты что, издеваешься?
В глазах у него стояли слезы ярости.
– Мне не нужен урок сексуального воспитания, черт бы тебя побрал, я тебя спрашиваю, как делают детей!
Дверь распахнулась, и на пороге появился Малыш:
– Ужинать! Маттиас пришел.
И видя, что оба мы, как на льдине в открытом море, в совершенно безвыходном положении, не растерялся:
– Детей? Да я знаю, как это делается! Проще простого!
Он схватил листок бумаги, ручку Жюли, раз, два – и результат у Жереми перед глазами:
– Смотри, вот как!
Через полсекунды они уже ссыпались вниз по лестнице с воплями и хохотом, как бесенята на переменке. Набросок Малыша не оставлял никаких сомнений: именно так."
Даниэль Пеннак
    17.04.2017 13:43
    1 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      С возвращением!
      17.04.2017 16:16
      0 | 2

      • hippo 
        ))
        Прикрепленные изображения:
        17.04.2017 17:05
        0 | 0

  • horton 
    ТИА! И это в первый день Светлой Седмицы... Видно, что постились... Анекдот - просто Ой!... 
Я свой расскажу:
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, батенька, возраст.
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
- Ну, и вы говорите...)))
    Прикрепленные изображения:
    17.04.2017 14:02
    0 | 5

    • blkm 
      horton , так у них один  мужик на шестерых в редакции.
      17.04.2017 14:40
      0 | 5

      • horton 
        А резиновых изделий на фото рядом со словариком всего три виднеется... Хотя, можа, это остатки...)
ТИА, извините... сами тон задали...)
        17.04.2017 14:59
        0 | 3

  • hell 
    Разговаривают два друга:
- Я вчера внес разнообразие в свою сексуальную жизнь...
- Да? Позу новую придумал?
- Нет, руку сменил!
    17.04.2017 14:04
    0 | 3

  • Эго 
    Жизнь - она такая жизнь, что любой анекдот меркнет. 
Это мои 5 коп несогласия с приведенным в конце статьи анекдотом. 
"Он достает из широких штанин результат растяжения грузом. Смотрите, завидуйте - он гражданин Мексики" (почти цы)
https://med.news.am/rus/news/13068/muzhchina-s-samiym-bolshim-chlenom-v-mire-otkazalsya-ot-operacii-po-ego-umensheniyu-foto.html
    17.04.2017 14:06
    0 | 3

    • horton 
      Не рискнула пойти по Вашей ссылке...)
      17.04.2017 14:12
      0 | 2

      • Эго 
        Кто не рискует, тот не пьёт. А только ест. )
        17.04.2017 14:22
        0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        И правильно сделали, Хортон. Там всё равно фотки чёрными квадратиками замаскированы.
        17.04.2017 16:03
        0 | 3

        • horton 
          Юло, все равно не сагитируете )))
          17.04.2017 16:10
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Тов. Хортон, Вы бананы любите?)
            Прикрепленные изображения:
            17.04.2017 16:43
            0 | 0

            • horton 
              )))
              Прикрепленные изображения:
              17.04.2017 17:07
              0 | 0

  • Эго 
    "У меня часто спрашивают: неужели надо всю информацию про секс рассказывать детям?! Например, элементарный вопрос – откуда берутся дети? - ставит в тупик мам и пап. А ведь всего лишь нужно сказать, что мама рожает. Ребенок не требует всех подробностей, не надо на него выливать детали. Ребенок требует дать конкретный ответ на конкретный вопрос. В общении с детьми надо вести себя как юрист. Тебя как спросили, ты так и ответь." 
 И по этому поводу есть замечательный анекдот:
- Откуда я взялся?, – спрашивает мальчик у родителей. Те запираются в ванной на экстренное совещание и решают, ребенку уже пятый год, пора рассказать всю правду. Пусть лучше от нас узнает, что мама рожает деток с помощью папы. Папа во всех подробностях объясняет сынишке суть вопроса, а мама осведомляется:
- Теперь ты понял, Вовочка, откуда ты взялся?  
- Неее... -  отвечает отпрыск, - не понял. Вот Васька говорит, что он из деревни приехал, а я откуда здесь взялся?
    17.04.2017 14:20
    0 | 5

  • 100 % 
    В оглавлении написано - "фоторепортаж".
Я аж присела.  И судя по первому фото,  подумалось - вот это дааа... Камасутре, средь белого дня, на официальном сайте - обучать будут!!! Но. Ошиблась. Фотографии - не о чём, не информативные, так, обычные заставки из журналов. А анекдот, приведённый после текста, так вообще задал тональность на комментарии с неким оттенком вульгарности...
    17.04.2017 14:47
    0 | 1

  • Алексей Владимирович 
    -Ростова ты когда нибудь кормила лошадь с руки?
-поручик вы пошляк!
    17.04.2017 15:11
    0 | 3

  • Andrevna 
    - Марьванна! Там две женщины на улице. Одна мороженое лижет, другая - кусает. Какая из них замужем?
- Вовочка, я думаю.., которая лижет!
- Нет, Марьванна. Та, у которой кольцо на пальце.
    17.04.2017 16:09
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Воздержусь от анекдотов, ибо морально ещё не готов составить компанию в ШИЗО Кроту и Пролетарию.
    17.04.2017 16:14
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Резюме. Отметились-прокомментировали все, у кого не стоит...) Я не в счёт.
    17.04.2017 16:41
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    анекдоты уровня класса так 8-9 - это сильно, дамы и господа!)))) по теме писать ничего не буду, у меня с этим проблем нет (пока во всяком случае).
    17.04.2017 16:50
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
44

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100