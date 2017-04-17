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Тверской филиал ПАО «МРСК Центра» информирует жителей региона о плановых отключениях электроэнергии

17 Апреля 2017 11:23
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в период массовых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства производит плановые отключения электроэнергии.

Реконструкционные и ремонтные работы являются неотъемлемой частью деятельности энергетиков, направленной на поддержание устойчивой работы энергооборудования и дальнейшее повышение качества энергоснабжения потребителей. Согласно Правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок ремонтные работы проводятся с отключением электрооборудования. Для минимизации неудобств потребителей плановые отключения осуществляются в светлое время суток, в рабочие часы и, как правило, в летний период.

Графики отключения электроэнергии формируются заранее и согласовываются с муниципальными властями, территориальными подразделениями МЧС и крупными потребителями. Все социально значимые объекты на период проведения работ запитываются по резервной схеме энергоснабжения.

 Для удобства потребителей графики отключения электроэнергии на сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ежемесячно публикуются на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru (на главной странице сайта кликните на баннер «Отключение электроэнергии»), а также на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.

Информацию о планируемых отключениях можно получить по телефону бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115, районах электрических сетей и в Центрах обслуживания потребителей: г. Тверь, Краснофлотская наб., д.17, г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 5, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 57, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 18, г. Конаково, ул. Васильковского, д. 4, г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8.

 

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Метки: мрск центра тверьэнерго тверьэнерго отключение электроэнергии
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