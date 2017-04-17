На строительство Западного моста в Твери из федерального бюджета выделят более 8,2 млрд. рублей

Министерство транспорта РФ подготовило предложения по выделению Тверской области более 8,2 млрд. рублей из федерального бюджета на софинансирование строительства Западного моста через Волгу в Твери. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Как сообщил в письме на имя губернатора Игоря Рудени заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул, в ведомстве подтвердили представленную Правительством Тверской области сметную стоимость строительства моста, которая составит свыше 10,2 млрд рублей. На возведение объекта из федерального бюджета предполагается выделить: в 2018 году - 1,5 млрд рублей, в 2019-ом – 3,5 млрд рублей, в 2020-ом – более 3,2 млрд рублей.

Поручение об оказании содействия региону в возведении Западного моста дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Игорем Руденей 4 июля прошлого года. Во время пребывания в Тверской области в июле 2016-го глава государства подписал ряд документов, один из которых касался финансовой поддержки строительства этого значимого для областного центра объекта.

Западный мост в Твери предполагается строить от проспекта Калинина (район Комсомольской площади) до Петербургского шоссе параллельно железнодорожному мосту.

При реализации проекта планируется также реконструкция автодорожного путепровода через железнодорожные пути по Петербургскому шоссе (Горбатый мост) и железнодорожного путепровода через проспект Калинина.

По данным проектировщиков, с учетом перспективы развития улично-дорожной сети города, мост должен иметь шесть полос для движения.

В Министерстве транспорта РФ также подтвердили решение Правительства Российской Федерации о выделении в 2017 году Тверской области более 596 млн. рублей на строительство развязки на станции Чуприяновка в Калининском районе. Всего на объект требуется около 890 млн. рублей (300 млн. рублей были направлены региону в прошлом году).