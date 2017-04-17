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На строительство Западного моста в Твери из федерального бюджета выделят более 8,2 млрд. рублей

На строительство Западного моста в Твери из федерального бюджета выделят более 8,2 млрд. рублей - ТИА
17 Апреля 2017 10:39
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Министерство транспорта РФ подготовило предложения по выделению Тверской области более 8,2 млрд. рублей из федерального бюджета на софинансирование строительства Западного моста через Волгу в Твери. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Как сообщил в письме на имя губернатора Игоря Рудени заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул, в ведомстве подтвердили представленную Правительством Тверской области сметную стоимость строительства моста, которая составит свыше 10,2 млрд рублей. На возведение объекта из федерального бюджета предполагается выделить: в 2018 году - 1,5 млрд рублей, в 2019-ом – 3,5 млрд рублей, в 2020-ом – более 3,2 млрд рублей.

Поручение об оказании содействия региону в возведении Западного моста дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Игорем Руденей 4 июля прошлого года. Во время пребывания в Тверской области в июле 2016-го глава государства подписал ряд документов, один из которых касался финансовой поддержки строительства этого значимого для областного центра объекта.

Западный мост в Твери предполагается строить от проспекта Калинина (район Комсомольской площади) до Петербургского шоссе параллельно железнодорожному мосту.

При реализации проекта планируется также реконструкция автодорожного путепровода через железнодорожные пути по Петербургскому шоссе (Горбатый мост) и железнодорожного путепровода через проспект Калинина.

По данным проектировщиков, с учетом перспективы развития улично-дорожной сети города, мост должен иметь шесть полос для движения.

В Министерстве транспорта РФ также подтвердили решение Правительства Российской Федерации о выделении в 2017 году Тверской области более 596 млн. рублей на строительство развязки на станции Чуприяновка в Калининском районе. Всего на объект требуется около 890 млн. рублей (300 млн. рублей были направлены региону в прошлом году).

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Метки: западный мост строительство западного моста
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Комментарии (24)

  • BARBAdos 
    8 млрд. - копейки для федерального бюджета, думается, что бабло выделят без проблем. Главное, чтобы областные власти нормально этими деньгами распорядилось...
    17.04.2017 11:09
    2 | 9

    • peshehod 
      Это тогда каждый шаг надо делать через контрольно-счетную палату.
      17.04.2017 12:09
      0 | 5

  • TVERSKOY_SK 
    Было бы здорово, если  бы новый мост построили, т.к. старые уже требуют  кап. ремонта.
    17.04.2017 11:11
    0 | 7

    • BARBAdos 
      его наверное и построят для того, чтобы старые можно было закрыть...
      17.04.2017 11:14
      1 | 8

  • Bonch 
       Наконец-то!  (Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить :-))
    17.04.2017 11:21
    2 | 7

  • ДеД 
    Маловато будет! Нет, конечно сам мост за эти бабки построить реально, а подходы? А реконструкция ж/д путепровода на Комсомольской? А реконструкция путепровода "Горбатый мост"? А снос гаражей? Ну и ещё кучка затрат...
    17.04.2017 11:24
    0 | 6

  • ilich 
    Деньги выделяются на условиях софинансирования.
  Имеет ли Тверская область лишние 3 млрд рублей при госдолге почти в 27 млрд рублей?
    17.04.2017 11:25
    0 | 8

    • BARBAdos 
      бюджет области более 50 млрд., при дефиците почти 5 млрд. Учитывая, что стройка будет около 3 лет, 1 млрд/год - это не особо серьезные деньги. А старый долг можно и перекредитовать, учитывая, что ставки сейчас падают - для бюджета это будет безболезненно...
      17.04.2017 11:35
      1 | 6

    • ДеД 
      Ну, если объявить на год мораторий на присвоение прибыли от тепловиков и водоканала, то на всё хватит! Только, кто же на это пойдёт? Смельчаков под этим мостом и прикопают! :))
      17.04.2017 11:36
      0 | 7

  • игорь (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100001667152522/) 
    Не обольщайся народ .это подъёмные новому губеру Руденя. Со Шавелевым было также. Не моста не денег.а Епишен в сов.фед. попал как-то странно.
    17.04.2017 11:33
    1 | 8

    • ДеД 
      Французы в своё время хотели прорыть панамский канал. Канал не прорыли, денежки профукали, зато получился термин - "панама". В Твери будет новое словосочетание: "Западный мост"!
      17.04.2017 11:48
      0 | 5

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    если построют, на выборах даж проголосую за ЕР )
    17.04.2017 11:36
    5 | 3

    • RSERG 
      Раньше 2030 года моста не жди. Посмотри как деньги собираются выделять по годам.
      17.04.2017 11:49
      0 | 7

  • Garykus 
    а ведь в проект Западного моста также входит реконструкция жд путепровода на Комсомольской площади и расширение Горбатого моста с разборкой моста и увеличением количества полос.
И это на 3 года(((
    17.04.2017 12:06
    0 | 6

    • Ferapont 
      Без расширенного Горбатого смысла в Западном - нет !
Или вывести его в створе Ногина - Лензаставы. Но там проблемы с подземельем тепловиков.
      17.04.2017 12:25
      0 | 6

      • ckfdf_nhele 
        Есть веские причины полагать, что там действительно серьезные проблемы - вероятнее всего дюкер уже несколько лет как выведен из эксплуатации. Тогда строительство Западного моста оправдано в предельной степени, в его пролетах можно проложить магистраль теплосетей большого диаметра, тогда теплоноситель с ТЭЦ-3 будет попадать сразу на повысительные насосы ТЭЦ-1 и далее в район Привокзальной площади.
        17.04.2017 12:47
        0 | 3

      • Эго 
        Вы намЯкиваете, что реверсивка на Горбатом будет до завершения строительства Западного моста? )
        17.04.2017 14:58
        0 | 2

  • Бертран 
    Это личная заслуга нашего губернатора, господа- далеко не каждому региону Центр выделяет такие деньги в условиях мирового кризиса. Вхожесть в главные кабинеты, знакомство с очень важными людьми и недюжинный организаторский талант- вот залог хозяйственного успеха и как следствие процветание Твери и всей области в целом.
    17.04.2017 13:15
    2 | 4

    • Garykus 
      Подлиз засчитан, т.к. выделение таких миллиардов для проекта отдельного городка это как то не так просто.
      17.04.2017 13:29
      0 | 1

      • ДеД 
        "Гол с подачи Мостового забивает Балтача!
Это личная заслуга Леонида Ильича!"
Кто помнит....
        17.04.2017 13:53
        0 | 4

  • vo-vam 
    Ещё как минимуму не выделили!
    17.04.2017 14:01
    0 | 3

  • USSR 
    В культурной столице для болотных Крестовский за 1млрд эвро сколько лет доделать не могут. А тут мост так дёшево и быстро. Не верю
    17.04.2017 14:46
    0 | 2

  • ЧЕПАЕВ 
    Для скептиков, 
мост уже начали строить,
осталось, чуть-чуть
    Прикрепленные изображения:
    17.04.2017 15:06
    0 | 3

  • Kukuruznik 
    Чего то мне это напоминает начало фильма "День выборов 2"
    17.04.2017 15:25
    0 | 2
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