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На Калининской АЭС турецкие студенты ознакомились с передовыми российскими технологиями атомной энергетики

17 Апреля 2017 10:27
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Фоторепортаж

Группа из 30-ти турецких студентов 2-го курса, проходящих обучение в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», побывала на Калининской АЭС.

Технические туры на действующие АЭС проводятся в рамках программы подготовки специалистов для АЭС «Аккую» согласно межправительственному соглашению между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции.

Программа визита включала посещение промплощадки станции, машинных залов 1-й и 2-й очереди, блочных щитов управления энергоблоками, экспозиции Центра общественной информации КАЭС. Студенты посетили учебно-тренировочное подразделение станции, где им был показан полномасштабный тренажер – аналог блочных пунктов управления действующих энергоблоков, на котором проходит обучение оперативного персонала атомной станции.

- Такие технические туры очень важны для процесса обучения студентов. Они позволяют не только ознакомиться с принципами эксплуатации станции, технологией и оборудованием, но и встретиться с работниками предприятия, изучить специфику работы АЭС, - отметил начальник смены атомной станции Валерий Фещуков.

Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реализуется на основе Межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Анкаре 12 мая 2010 года, и предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, мощностью 1200 МВт каждый. После ввода в эксплуатацию станция обеспечит около 7% от общего уровня энергопотребления в стране.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс турция
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