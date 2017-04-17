На неделю в Тверь вернулась зима

Вот никто и не ожидал, что в середине апреля в Твери выпадет снег и будет мороз до -9. А ведь как всё хорошо начиналось - аномально тёплый март, надежды на раннюю весну, поскольку зима пришла к нам в октябре...И бац! Всю рабочую неделю обещают холод, потеплеет только к пятнице (днём до +9). Хорошо хоть про дожди и снегопады молчат.

Людям легче - достал зимние сапоги и куртки - и вперёд. А вот автовладельцам швах! Обратно переобувать резину очень уж хлопотно, но и ездить по такому гололёду рискованно. Сегодня и маршрутки, и легковушки заносило на поворотах, водители благоразумно тащились со скоростью улитки. Но если в городе ещё куда ни шло, то на трассу соваться на летней резине - безумие.

Так что, дорогие ТИАвцы, удачной вам рабочей недели, не болейте! А весна...да придёт она, куда же денется. Вот как жахнет долгожданным теплом на первые майские, а потом за пару дней, к 9 Мая, Тверь окутает зелёная дымка, и распустятся на клумбах первые робкие тюльпанчики.