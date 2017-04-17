tvernews.ru
17 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На неделю в Тверь вернулась зима

На неделю в Тверь вернулась зима - ТИА
17 Апреля 2017 09:49
Автор:

Фоторепортаж

Вот никто и не ожидал, что в середине апреля в Твери выпадет снег и будет мороз до -9. А ведь как всё хорошо начиналось - аномально тёплый март, надежды на раннюю весну, поскольку зима пришла к нам в октябре...И бац! Всю рабочую неделю обещают холод, потеплеет только к пятнице (днём до +9). Хорошо хоть про дожди и снегопады молчат.

Людям легче - достал зимние сапоги и куртки - и вперёд. А вот автовладельцам швах! Обратно переобувать резину очень уж хлопотно, но и ездить по такому гололёду рискованно. Сегодня и маршрутки, и легковушки заносило на поворотах, водители благоразумно тащились со скоростью улитки. Но если в городе ещё куда ни шло, то на трассу соваться на летней резине - безумие.

Так что, дорогие ТИАвцы, удачной вам рабочей недели, не болейте! А весна...да придёт она, куда же денется. Вот как жахнет долгожданным теплом на первые майские, а потом за пару дней, к 9 Мая, Тверь окутает зелёная дымка, и распустятся на клумбах первые робкие тюльпанчики.   

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: снег в твери снегопады похолодание
Смотрите также:
Комментарии (23)

  • USSR 
    Я бы сказал наоборот - в городе делать абсолютно нечего, а на трассе полный порядок. Во всяком случае м10
    17.04.2017 10:09
    4 | 4

    • Small19 
      Может на окружной Твери ещё нормально с натягом, но в московском направлении, начиная с Конаковского района правая крайняя полоса - каша, левая - укатанный снег. Это порядок???
      17.04.2017 10:28
      0 | 5

  • uabumoderoff 
    Не помню,чтобы после Пасхи возвращалась зима.Может она должна быть 23-го?Не к добру все это.
    17.04.2017 10:23
    2 | 5

    • Добрая Мышь 
      не болтайте ерундой. вв 99 например снег выпал 8 мая, нарциссы и тюльпаны все в снегу были. да и с учетом заморозков ночных снег это очень хорошо для растений
      17.04.2017 12:29
      1 | 6

      • Paul_Moriarty 
        Никогда такого не было, и вот - опять!
https://tvernews.ru/news/181613/
https://tvernews.ru/news/181719/
        17.04.2017 12:41
        0 | 5

        • Добрая Мышь 
          Вот о чем и речь)
          17.04.2017 13:13
          0 | 1

      • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
        Было такое.
        17.04.2017 13:25
        0 | 0

  • hockey 
    На летнюю резину надо переходить после стабильного установления среднесуточной температуры +5 градусов. Зачем переобуваться раньше времени, какой смысл? Шипы жалеете? Вы зимой на шипованной резине все равно не менее 80% пробега едете точно также по асфальту. Аналогично и осенью надо переобуваться по температуре а не тогда когда снег выпал или гололед после заморозка начался. Каждый год одно и тоже, мозги надо включать хоть немного!
    17.04.2017 10:26
    1 | 13

  • id1Ray 
    "благоразумно тащились со скоростью улитки" - чуть не опоздал на работу из-за этих тупых улиток, одел летнюю резину - какого ты лезешь на обледенелую дорогу?
    17.04.2017 10:32
    2 | 14

    • bublik 
      и ведь никто не пересядет на ОТ. так и будут тошнить со скоростью улитки. сам не еду и тебя не пущу.
      17.04.2017 10:41
      1 | 11

  • kudimov 
    Я не стал искушать судьбу - выглянул в окно, вспомнил, что щетку в гараже выложил, загрустил и поехал на автобусе.
    17.04.2017 10:41
    0 | 16

    • bublik 
       ++++ здравый поступок. жаль не всем дано, соображать.
      17.04.2017 10:43
      0 | 13

    • horton 
      Кудимов, а если бы Вы забыли выложить щетку, то все же поехали бы на летней резине? )))
      17.04.2017 10:58
      0 | 5

      • kudimov 
        Неа, но щетка сняла даже толику сомнений)
        17.04.2017 11:00
        0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        Как же я круглогодично ездил на машинах, которые переобували только в связи с износом покрышек? Может, "дело было не в резине"?
        17.04.2017 16:09
        0 | 1

  • Shumadan 
    Сегодня тот день, когда гордо вожу на заднем стекле новенький знак "Ш". Да честно говоря и в мыслях не было раньше мая переобуваться. Погода у нас непредсказуема.
    17.04.2017 10:58
    0 | 7

  • BARBAdos 
    по логике, областное ГИБДД наверное должно "советовать" автолюбителям, когда наступило время менять резину. Такие советы были б намного уместнее, чем тексты про бдительность и "модель поведения на дороге"...
    17.04.2017 11:04
    2 | 1

  • Paul_Moriarty 
    Основные улицы раскатаны до асфальта. Кое-где каша, но не критично. На лете никаких проблем не испытал, ехал везде в обычном режиме.
Вот мелкие улочки да, во льду. Но там и скорость не больше 20-30 всегда.
    17.04.2017 11:27
    2 | 5

    • hell 
      А я не рискнула на лете, т. к. проверено, машина не слушается вообще на льду и снежной каше... потерпим денек-другой, не смертельно...
      17.04.2017 12:04
      0 | 5

      • Paul_Moriarty 
        Пару лет назад гонял в Москву по осени. Погода стояла еще вполне подходящая для летней резины, поэтому не переобувался. На подъезде к Клину посыпал сильный мокрый снег, на дороге моментально появилась каша. Скорость скинул до 70-80, поведение машины было вполне адекватным и предсказуемым. На обратном пути в Солнечногорском районе попал в заряд то ли града, то ли снежной крупы... Дорога была просто усыпана ледяными шариками размером до сантиметра. Шины, в общем, тоже отработали вполне приемлемо.

А сегодня с утречка пораньше встал, машину разгреб и, пока на дорогах пусто, совершил пробный заезд. Управляемость и торможение меня более чем устроили. Единственное, трогаться нужно поплавнее, чтобы не пробуксовывать. А через полтора часа солнце выглянуло, снег на глазах пропал.
        17.04.2017 12:15
        0 | 5

  • Beqbmak 
    Алексей Валентинович уже булки расслабил а тут тебе на....
    17.04.2017 11:33
    0 | 2

  • Mike_V 
    Редкий случай, когда моя лень ("переобувка" резины) принесла пользу ...
    17.04.2017 12:31
    1 | 5

  • Serge 
    А я и не планировал переобуваться до 23 апреля и других отговаривал и многих друзей отговорил, сегодня спасибо сказали (просто погоду надо смотреть на 2 недели вперед).
    17.04.2017 13:30
    0 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
44

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100