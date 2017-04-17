В Твери осужден мужчина, устроивший поножовщину

1 октября 2016 года подсудимый вместе со своими знакомыми находился в квартире дома по ул. Вагжанова в Твери, где употреблял спиртные напитки. В ходе распития у него произошел конфликт с хозяином квартиры и последний, применяя физическую силу, вытолкал скандалиста из помещения.

Сходив в свою квартиру, расположенную в этом же доме, подсудимый взял нож и вернулся к соседу, где нанес несколько ударов ножом в шею и грудь. При этом довести свой умысел до конца не смог, так как его остановили очевидцы произошедшего. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Приговором Московского районного суда Твери с учетом мнения государственного обвинителя, 35-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тверской области.