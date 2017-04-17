В Твери пройдёт фестиваль благотворительности "Площадь добра"

29 апреля с 11.00 и до 16.30 в Городском саду пройдет ежегодный фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». Организатором события выступает Центр НКО при поддержке Администрации города Твери и Комитета по делам молодежи Тверской области.
В программе фестиваля пройдут благотворительные акции и творческие мастерские от тверских НКО, уличный ресторан и концерт, а для самых маленьких участников организована анимационная программа. Все собранные средства будут направлены на развитие тверских НКО, которые принимают участие в Площади Добра.
На фестивале жители смогут не только познакомиться с некоммерческими и волонтерскими организациями, но и внести свой вклад в преобразование города. Каждый может сделать доброе дело:
- принести в дар книги сельским библиотекам;
- сдать макулатуру;
- принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулезного диспансера;
- принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева;
- подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных.
Подробности в официальной группе мероприятия.
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
RSERG
17.04.2017 09:54
0
|
6