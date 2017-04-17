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В Твери пройдёт фестиваль благотворительности "Площадь добра"

В Твери пройдёт фестиваль благотворительности "Площадь добра" - ТИА
17 Апреля 2017 08:45
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Фоторепортаж

29 апреля с 11.00 и до 16.30 в Городском саду пройдет ежегодный фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». Организатором события выступает Центр НКО при поддержке Администрации города Твери и Комитета по делам молодежи Тверской области.

В программе фестиваля пройдут благотворительные акции и творческие мастерские от тверских НКО, уличный ресторан и концерт, а для самых маленьких участников организована анимационная программа. Все собранные средства будут направлены на развитие тверских НКО, которые принимают участие в Площади Добра.

На фестивале жители смогут не только познакомиться с некоммерческими и волонтерскими организациями, но и внести свой вклад в преобразование города. Каждый может сделать доброе дело:

- принести в дар книги сельским библиотекам;

- сдать макулатуру;

- принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулезного диспансера;

- принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева;

- подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных.

Подробности в официальной группе мероприятия.

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Метки: волонтёрство в твери фестиваль площадь добра благотворительность в твери центр нко
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Комментарии (5)

  • uabumoderoff 
    В Твери около 70-ти паразитических НКО.А они ещё побираются:собачий корм им нужен.Можно подумать,что Сергей Кириенко им мало платит.
    17.04.2017 09:37
    0 | 2

    • BARBAdos 
      Сергей Кириенко - Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, он че деньги просто так раздает? А где, когда и сколько?
      17.04.2017 09:45
      0 | 2

      • uabumoderoff 
        Сколько,не знаю.Но если танцуют,значит хорошо раздает.
        17.04.2017 10:19
        0 | 2

  • Whois 
    Чем беднее становятся люди, тем активнее их призывают кому-то помочь.

Некторые че-та возмущаюся.

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1583546.html
    17.04.2017 09:49
    0 | 2

  • RSERG 
    Задолбали уже этим добром. Чужих детей лечим бесплатно, а для своих каждое утро по ТВ деньги на лечение собираем. Маразм!!!!!!
    17.04.2017 09:54
    0 | 6
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