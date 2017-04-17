В Твери пройдёт фестиваль благотворительности "Площадь добра"

29 апреля с 11.00 и до 16.30 в Городском саду пройдет ежегодный фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». Организатором события выступает Центр НКО при поддержке Администрации города Твери и Комитета по делам молодежи Тверской области.

В программе фестиваля пройдут благотворительные акции и творческие мастерские от тверских НКО, уличный ресторан и концерт, а для самых маленьких участников организована анимационная программа. Все собранные средства будут направлены на развитие тверских НКО, которые принимают участие в Площади Добра.

На фестивале жители смогут не только познакомиться с некоммерческими и волонтерскими организациями, но и внести свой вклад в преобразование города. Каждый может сделать доброе дело:

- принести в дар книги сельским библиотекам;

- сдать макулатуру;

- принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулезного диспансера;

- принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева;

- подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных.

Подробности в официальной группе мероприятия.