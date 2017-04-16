В Тверской области мужчина изуродовал лицо своей сожительнице

Преступление было совершено на майские праздники в прошлом году. Вечером в одном из домов Бежецка пьяный гражданин Клубов распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора. Подсудимый осколком от бутылки ударил женщину по лицу, нанеся ей две глубокие раны. Впоследствии на лице остались два безоборазных рубца, "придавшие ее внешности крайне неприятный и отталкивающий вид", сообщается в протоколе судебного заседания.

Бежецкий городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Клубова Н.В. в совершении преступления по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ. Подсудимый полностью признал свою вину. Решением суда Клубов приговорён к трём годам в колонии общего режима.

Приговор был обжалован, оставлен без изменения и вступил в законную силу.