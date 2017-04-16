В Твери в горсаду состоится огненное шоу-перфоманс

22 апреля в 18.00 на набережной в городском саду пройдёт открытие огненного сезона - одно из самых долгожданных событий этой весны. Его организаторы - сообщество тверских фаерщиков "Добавь огня!".

Завораживающее зрелище - огненный перфоманс "В ритме огня" - понравится взрослым и детям. Артисты уже готовы выступать и сделать вечер теплым и незабываемым: они тренировались всю зиму. Вас ждут театрализованные сюжетные номера с огнем, гости из разных городов и, конечно, праздничная атмосфера.

Одевайтесь теплее, берите с собой туристические пенки (чтобы было, на чем сесть) и горячий чай! Мероприятие обещает быть по-настоящему ярким!