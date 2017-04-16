В Твери в горсаду состоится огненное шоу-перфоманс

22 апреля в 18.00 на набережной в городском саду пройдёт открытие огненного сезона - одно из самых долгожданных событий этой весны. Его организаторы - сообщество тверских фаерщиков "Добавь огня!".
Завораживающее зрелище - огненный перфоманс "В ритме огня" - понравится взрослым и детям. Артисты уже готовы выступать и сделать вечер теплым и незабываемым: они тренировались всю зиму. Вас ждут театрализованные сюжетные номера с огнем, гости из разных городов и, конечно, праздничная атмосфера.
Одевайтесь теплее, берите с собой туристические пенки (чтобы было, на чем сесть) и горячий чай! Мероприятие обещает быть по-настоящему ярким!
Комментарии (16)
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Эго
16.04.2017 14:50
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3
horton
16.04.2017 14:53
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3
Эго
16.04.2017 15:12
0
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1
Dobry кrtek
16.04.2017 17:00
0
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0
MarIvanna
16.04.2017 17:16
0
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0
Dobry кrtek
16.04.2017 17:20
0
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0
MarIvanna
16.04.2017 18:14
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0
Эго
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А чё это вы здесь делаете, а?
16.04.2017 18:19
0
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1
MarIvanna
16.04.2017 18:24
0
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