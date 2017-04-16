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В Твери в горсаду состоится огненное шоу-перфоманс

16 Апреля 2017 13:52
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22 апреля в 18.00 на набережной в городском саду пройдёт открытие огненного сезона - одно из самых долгожданных событий этой весны. Его организаторы - сообщество тверских фаерщиков "Добавь огня!".

Завораживающее зрелище - огненный перфоманс "В ритме огня" - понравится взрослым и детям. Артисты уже готовы выступать и сделать вечер теплым и незабываемым: они тренировались всю зиму. Вас ждут театрализованные сюжетные номера с огнем, гости из разных городов и, конечно, праздничная атмосфера.

Одевайтесь теплее, берите с собой туристические пенки (чтобы было, на чем сесть) и горячий чай! Мероприятие обещает быть по-настоящему ярким!

 

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Метки: добавь огня огненное шоу фаерщики горсад твери
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Комментарии (16)

  • Dobry кrtek 
    На пирфоманс ни пайду
Лучши в парке прабигу
Ждёт миня там корешок
Ростом он всего с вершок
Но зато партейный он
Хоть па сути он г...он.)))
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    16.04.2017 14:27
    0 | 1

  • horton 
    "...чтобы было, на чем сесть..." )
    16.04.2017 14:39
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Сяду я на турпенёк
Да позырю огонёк!
Выпью сладкого вина
На .ера нужна жена?))
Рядом Хортон,вся нежна
На .ера жена нужна?)))
      Прикрепленные изображения:
      16.04.2017 14:43
      0 | 2

      • 100 % 
        Крот. Что ж Вы так Хортон "уронили". В жены - не годится, а только - "повеселиться"?
Что-то у вас не срослось. Но. Хортон - почти всегда - корректа и тиха. Крот. Ну хорош так "невкусно" ее задевать. Вы же -  пара, которая появилась благодаря ТИА. Некрасиво долее даму задевать. Вы ж -  джентльмен ... по отношению к Своей  даме
        16.04.2017 17:12
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          О, как! Ключевое здесь "нежна"...Думаю, что тов. Хортон не будет это оспаривать.
          16.04.2017 17:17
          0 | 0

          • horton 
            100 %, думаете не срослось? Да? Эх....))
            16.04.2017 17:28
            0 | 0

        • MarIvanna 
          Г-н Крот даже Вас, невозмутимую г-жу 100 %,  развёл на диалог, чувства и эмоции.  Ай да мерзкий докторишка!)))
          16.04.2017 17:54
          0 | 0

  • Эго 
    На последнее "по-настоящему яркое мероприятие" в Твери  собрались не только тверские пожарные расчеты, но также их коллеги из области. Перфоманс был тот ещё...
    16.04.2017 14:50
    0 | 3

    • horton 
      Там девиз был другой - просто "Добавь воды!"...)
      16.04.2017 14:53
      0 | 3

      • Эго 
        Но начиналось тоже празднично - как-никак 23/02 -  и тоже предполагалось "сделать вечер теплым и незабываемым". Что, впрочем, и произошло, Правда, с гораздо бОльшей степенью тепла и незабываемости.
        16.04.2017 15:12
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          ВрЕдна женщина ЭгО
Власть чехвостит ого-го!
          16.04.2017 17:00
          0 | 0

          • MarIvanna 
            Восхитительно умна.
Вам не по зубам она!
))
            16.04.2017 17:16
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Восхитительна, умна
Не чванлива, не горда
И зело лицом бела...
Анемия?
Нет, краса!)))
              16.04.2017 17:20
              0 | 0

              • MarIvanna 
                Здавайтесь!
                16.04.2017 18:14
                0 | 0

              • Эго 
                Дифирамбы тут строите, козни поёте?
                Прикрепленные видео:
                А чё это вы здесь делаете, а?
                16.04.2017 18:19
                0 | 1

                • MarIvanna 
                  Общественное мнение типо формируем - от лояльного до негативного и откровенно враждебного. 
Умных женщин никто не любит)
                  16.04.2017 18:24
                  0 | 0
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