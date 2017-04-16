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Стали известны итоги пятничной проверки маршруток и мигрантов в Твери

16 Апреля 2017 12:53
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14 апреля в Твери правоохранительные органы проверили 63 маршрутных такси. В результате проверки установлено, что 3 выходца Центральной Азии пребывали на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). У 4 мигрантов была фиктивная регистрация иностранных граждан, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ. Также два водителя имели поддельные водительские удостоверения, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»).

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Метки: проверка маршруток проверка мигрантов мигранты в твери миграционное законодательство
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Комментарии (1)

  • jazz-y 
    7 мигрантов (причем, судя по утренней народной новости, они могли быть и пассажирами), 2 водителя нарушивших закон и 63 набитые битком маршрутки задержанные в пятничный час пик. Наверное можно было задержать этих 9 товарищей каким то другим способом?
    16.04.2017 13:14
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