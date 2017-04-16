Стали известны итоги пятничной проверки маршруток и мигрантов в Твери

14 апреля в Твери правоохранительные органы проверили 63 маршрутных такси. В результате проверки установлено, что 3 выходца Центральной Азии пребывали на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). У 4 мигрантов была фиктивная регистрация иностранных граждан, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ. Также два водителя имели поддельные водительские удостоверения, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»).
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
jazz-y
16.04.2017 13:14
0
|
0