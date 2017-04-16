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Ещё два кандидата на воспитание к Пажетновым - медвежат-сирот нашли в коробке на дороге

16 Апреля 2017 11:33
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12 апреля в республике Коми на дороге Сыктывкар - С. Носим, рядом с АЗС водитель нашёл брошенную коробку, где были два полуторамесячных медвежонка. Вернее, в коробке был один малыш, а потом подбежал второй. Мужчина вызвал на место полицию.

Прибывшие работники правоохранительных органов забрали медвежат в отделение. По их словам, они «послушно сидели в картонной коробке». Косолапые провели в отделении полиции ночь. Им даже успели дать имена - Усть и Кул. Утром 13 апреля животных передали специалистам регионального охотнадзора.

Сейчас решают, что делать с найдёнышами. Один из вариантов - медвежат-сирот отправить к Пажетновым в «Центр спасения медведей IFAW», который находится в Торопецком районе Тверской области.

Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить, как звери оказались в коробке на трассе, сообщают местные СМИ.

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Метки: медвежата-сироты Центр спасения медведей (ifaw) медвежата-сироты
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Слава Богу, что у этого "человека" хватило ума подбросить коробку рядом с АЗС, а не на дорожное полотно. Бедные медведя, маму небось людишки убили. Эх, люди, люди...
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    Прикрепленное видео
    16.04.2017 11:50
    0 | 3

  • Net. 
    Бог в помощь добрым людям, которые помогают сиротам! Всех благ и  доброго здоровья!
    16.04.2017 13:20
    0 | 0
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