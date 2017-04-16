Ещё два кандидата на воспитание к Пажетновым - медвежат-сирот нашли в коробке на дороге

12 апреля в республике Коми на дороге Сыктывкар - С. Носим, рядом с АЗС водитель нашёл брошенную коробку, где были два полуторамесячных медвежонка. Вернее, в коробке был один малыш, а потом подбежал второй. Мужчина вызвал на место полицию.

Прибывшие работники правоохранительных органов забрали медвежат в отделение. По их словам, они «послушно сидели в картонной коробке». Косолапые провели в отделении полиции ночь. Им даже успели дать имена - Усть и Кул. Утром 13 апреля животных передали специалистам регионального охотнадзора.

Сейчас решают, что делать с найдёнышами. Один из вариантов - медвежат-сирот отправить к Пажетновым в «Центр спасения медведей IFAW», который находится в Торопецком районе Тверской области.

Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить, как звери оказались в коробке на трассе, сообщают местные СМИ.