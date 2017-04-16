Тверичан приглашают на концерт камерной музыки «Апрельские квартеты»

16 апреля приглашаем всех желающих на концерт камерной музыки «Апрельские квартеты», который состоится в рамках проекта «Камерные концерты в Горьковке».
Своим мастерством порадуют студенты Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского класса преподавателя Котиковой Татьяны Анатольевны.
В программе прозвучат произведения А.П. Бородина, Ф. Мендельсона, П.И. Чайковского.
Слушателей ждёт небольшой рассказ о жизни и творчестве представляемых композиторов и их сочинениях.
Во время концерта работает выставка книг, нот и грампластинок «Нескучная классика для всех».
Концерт пройдёт в актовом зале библиотеки в 16.00. Пожалуйста, не забудьте читательский билет!
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