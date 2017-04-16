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Психологи в тверской колонии используют в работе с осужденными метафорические карты

16 Апреля 2017 10:42
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Фоторепортаж

Метафорические ассоциативные карты интернациональны, подходят для работы с осужденными всех возрастов и могут служить решению различных проблем. Такая форма психотерапевтической работы в последнее время приобретает всё большую популярность у пенитенциарных психологов.

Существует несколько вариантов использования метафорических карт. К примеру, осужденный выбирает карту, которая послужит ему отправной точкой для размышлений о своем будущем, о существующем конфликте или переживаемом стрессе. Карта помещается в центр белого листа, и с помощью цветных карандашей человек дорисовывает изображение вокруг карты. Постепенно, обрастая деталями, рисунок становится все более информативным, а осужденный интуитивно осознает беспокоящую его проблему или вырабатывает другой взгляд на нее, дает выход эмоциональному напряжению.

По мнению начальника психологической лаборатории ИК-1 Марины Платоновой, прежде всего, терапевтические карты работают не на логическом, а на образном уровне.

- Сила воздействия карт состоит в том, что они позволяют осужденным выразить чувства, которые, как им кажется, невозможно высказать в словах, - отмечает психолог ИК-1. - С помощью карт мы можем обойти сознательный контроль, который помогает людям отфильтровывать то, от чего они предпочитают отгораживаться.

У осужденных, находящихся в сложной жизненной ситуации, во время занятий с психологом настороженность и внутренний контроль ослабевают и на поверхность поднимаются внутренние нерешенные проблемы. В результате человек может увидеть проблему со стороны и в дальнейшем с помощью психолога найти пути ее решения.

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Метки: метафорические карты ик-1 уфсин по тверской области психолог в колонии
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