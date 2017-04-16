В Твери на пожаре погибла 41-летняя женщина

16 апреля ночью в Твери, в частном деревянном доме по улице Новая Заря случился пожар, в котором погибла 41-летняя женщина. Её тело с термическими ожогами обнаружили уже после того, как огонь потушили. По данному факту следственный комитет проводит проверку.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, а возможной причиной смерти погибшей - отравление угарным газом. В настоящее время назначены исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза тела женщины.
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