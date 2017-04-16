Светлая Пасха встретила солнцем, но погода будет резко ухудшаться

Действительно, на Пасху, когда бы она ни праздновалась, стоит хорошая погода - обычно этот самый главный для всех православных день в году радует нас светом и теплом. Несмотря на то, что синоптики обещали тотальную облачность и дожди, всё же 16 апреля встретило нас солнышком. Правда, в дальнейшем погода будет ухудшаться.

Так, по прогнозам тверского гидрометцентра, 16-17 апреля на территории Тверской области ожидается понижение температуры воздуха: ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5. В южных районах региона возможен мокрый снег. На дорогах - гололедица.

В течение рабочей недели сохранится холодная погода, правда, без осадков. Ночами будет до -9, днём до +6 градусов.