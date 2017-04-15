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Управление МЧС по Тверской области перешло на режим «Повышенной готовности»

15 Апреля 2017 20:18
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16 апреля православные христиане отметят один из главных праздников – Светлое Христово Воскресение. Тверские спасатели обеспечат безопасность людей во время пасхальных событий.

В период праздничных дней в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в режиме «Повышенная готовность».

Для обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях области в день Светлой Пасхи будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы и управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тверской области.

Памятка от МЧС:

Так, каждый прихожанин обязан соблюдать основные нормы  пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в церкви.

- Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, по возможности закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите листок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки.

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Метки: умчс россии по тверской области режим повышенной готовности повышенная готовность
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Комментарии (2)

  • Uylo_Yobannen 
    По заголовку решил, что у "Анюты-полбольницы" корпоратив намечается.
    15.04.2017 20:26
    0 | 1

  • antiER 
    В Светлое Воскресение благодатный огонь обжигает.

МЧС бездельники, имитаторы трудовой деятельности, даже к пасхе примазаться сумели. Бабушек они будут учить свечки зажигать, вы ещё поучите служителей культа кадило раздувать. Главное, что бы во время службы вместо молитвы инструкцию МЧС не стали читать.
    15.04.2017 20:43
    0 | 0
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