Управление МЧС по Тверской области перешло на режим «Повышенной готовности»

16 апреля православные христиане отметят один из главных праздников – Светлое Христово Воскресение. Тверские спасатели обеспечат безопасность людей во время пасхальных событий.

В период праздничных дней в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в режиме «Повышенная готовность».

Для обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях области в день Светлой Пасхи будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы и управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тверской области.

Памятка от МЧС:

Так, каждый прихожанин обязан соблюдать основные нормы пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в церкви.

- Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, по возможности закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите листок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки.