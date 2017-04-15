16 апреля Пасхальная ярмарка в Твери приглашает горожан на развлекательную программу

Пасхальная ярмарка работает на Тверской площади. Здесь можно приобрести сувениры и подарки с пасхальной символикой и различные изделия ручной работы. Выставка-продажа работает каждый день с 10 до 19 часов до 23 апреля. Причём непосредственно на саму Пасху, 16 апреля, здесь запланирована праздничная программа.

– Концертная программа и мастер-классы у нас будут проводиться с 11 часов. Посетители смогут попробовать себя в кузнечном деле, смастерить букеты из конфет. Мы старались сделать интересное мероприятие для горожан, надеемся, посетители это оценят, – пояснили в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации Твери.