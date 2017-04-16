Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

Дорогие жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Этот православный праздник символизирует торжество жизни, добра и радости.

Святая Пасха напоминает нам о духовных истоках нашей страны и главных ценностях нашего народа. О любви к ближнему, заботе о семье, милосердии. Уже много веков эти ценности объединяют наш народ, служат источником его духовной силы.

Мы живём и трудимся на тверской земле, которая была и остаётся сердцем православной России. Здесь, у истоков Волги, росла и крепла наша вера.

Сегодня Русская Православная Церковь, как и много веков назад, продолжает играть огромную роль в духовно-нравственном воспитании молодёжи, сохранении выдающегося наследия нашего края, национального единства и согласия.

Пусть Светлая Пасха наполнит наши сердца любовью, радостью и надеждой. Придаст новых сил для добрых дел и начинаний во благо тверской земли и нашей великой России.

Христос Воскресе!