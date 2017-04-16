tvernews.ru
16 апреля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения - ТИА
16 Апреля 2017 00:03
Автор:

Дорогие жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Этот православный праздник символизирует торжество жизни, добра и радости.
Святая Пасха напоминает нам о духовных истоках нашей страны и главных ценностях нашего народа. О любви к ближнему, заботе о семье, милосердии. Уже много веков эти ценности объединяют наш народ, служат источником его духовной силы.
Мы живём и трудимся на тверской земле, которая была и остаётся сердцем православной России. Здесь, у истоков Волги, росла и крепла наша вера.
Сегодня Русская Православная Церковь, как и много веков назад, продолжает играть огромную роль в духовно-нравственном воспитании молодёжи, сохранении выдающегося наследия нашего края, национального единства и согласия.
Пусть Светлая Пасха наполнит наши сердца любовью, радостью и надеждой. Придаст новых сил для добрых дел и начинаний во благо тверской земли и нашей великой России.

Христос Воскресе!

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пасха светлое воскресенье Светлое Христово Воскресение
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • awk555 
    Читая по бумажке ,мне не нужны такие поздравления(как у истоков Волги крепла наша вера?)!Господин Муденя -это СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК и слова должны идти от души !Всех православных с ПРАЗДНИКОМ! Христос Воскресе!
    16.04.2017 00:19
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
43

В центре Твери в аварии погиб человек

2017-04-09 08:20
36

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

2017-04-12 16:27
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100