150 тысяч рублей заплатят нарушители антитабачного закона

Управление Роспотребнадзора по Тверской области за 1 квартал 2017 года провел 13 проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию табачной продукции, в части соблюдения требований санитарного законодательства и Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

К числу основных нарушений относятся:

- нарушение порядка оформления ценников на товары;

- нарушения, связанные с продажей табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров до учреждений образования;

- несоблюдение запрета на курение табака на отдельных территориях.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 14 должностных и юридических лиц, вынесены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 150 тысяч рублей, сообщает ведомство.