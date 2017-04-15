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Жительница Твери через телефон знакомого тайно перевела его деньги на свой банковский счет

15 Апреля 2017 16:15
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В Твери осуждена местная жительница Твери. Она признана виновной в совершении преступления по статье п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ.

Как сообщает Заволжский районный суд, осужденная 31 декабря 2016 года около часа ночи в своей квартире распивала спиртные напитки со знакомым. Затем он ушел и оставил у женщины свой сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга «Мобильный банк», привязанный к банковской карте «Сбербанк России».

Женщина знала, что у него на счету есть деньги, решила забрать их себе.

Она через услугу «Мобильный банк» с банковской карты потерпевшего перевела денежные средства в размере 5000 рублей на свой счет.

Суд признал жительницу Твери виновной и назначил ей наказание  в виде обязательных работ сроком на 80 часов.

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Метки: воровка махинации с банковской картой мобильный банк
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Комментарии (2)

  • Leo-L 
    Заплатила себе его деньгами за предновогодний ужин при свечах и отдых. Раз он сам жмот оказался.
    15.04.2017 16:27
    0 | 4

    • antiER 
      Главное телефон, то не тиснула, он наверное сам перевел, а по трезвости раскаялся в своей щедрости. Интересно, а какими работами она 80 часов отрабатывать будет.
      15.04.2017 17:15
      0 | 1
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