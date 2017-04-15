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Агрессивное вождение - актуальный вопрос для Твери

15 Апреля 2017 15:15
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Госавтоинспекция Тверской области обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость агрессивного вождения автомобилем.
Самоутверждаться на дороге – опасно, это может повлечь за собой самые плачевные последствия.

Интенсивность дорожного движения на дорогах Тверской области достаточна высока. Особенно актуален этот вопрос для областного центра. Пропускная способность улиц не всегда позволяет обеспечить беспрепятственное движение транспорта. В этой связи особую значимость приобретает дисциплина участников дорожного движения.

В различных сложных ситуациях, которые могут возникать в процессе дорожного движения, необходимо руководствоваться в первую очередь ПДД. Нельзя судить о водителе по стоимости или внешнему виду автомобиля. Низкая культура безопасного поведения на дороге участников движения, отсутствие воспитания и пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения стало основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий.

Любой участник дорожного движения, нарушая требования правил дорожного движения, провоцирует других к нарушению закона. Взрослые должны понимать, что их опрометчивые поступки копируют и повторяют дети. Не изменив своего отношения к безопасности на дорогах сегодня, вы создаете предпосылки к увеличению трагедий на дорогах в будущем. Необходимость воссоздания культуры общественных отношений складывающихся в процессе дорожного движения очевидна, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области.

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Метки: агрессивное вождение дорогие твери водители твери агрессивность вождения
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Комментарии (5)

  • asatin 
    3,14ськамеры.
    15.04.2017 15:32
    0 | 0

  • VoToN 
    "Моя жизнь - мои правила" это конечно беда, но ГИБДД тоже "молодцы". В городе столько неоднозначностей, что иногда даже не знаешь как двигаться не нарушив ПДД. Может надо бы самим тоже почесаться и навести порядок?
    15.04.2017 15:58
    1 | 3

  • kudimov 
    Я сегодня агрессивно поворачивал на пл. Терешковой. Там ямищи у рельс, ну просто абзац ((. Пришлось выполнять крайне странную траекторию поворота. И все так поворачивали. Да и много улиц в городе, где приходится применять шахматное вождение, если нет встречных машин.
    15.04.2017 16:13
    1 | 4

    • kanav67 
      Любезный, Вы либо не понимаете сущность термина "агрессивное вождение", либо банально рисуетесь. Та ситуация, которую Вы описали не имеет ничего общего с агрессивным вождением, т.к. движение осуществлялось на небольшой скорости и Ваши действия были предсказуемы с учетом состояния дороги. При агрессивном вождении "водители-агрессоры" демонстративно отступают от норм ПДД, ставя под угрозу безопасность движения, демонстрируя, что они "не лыком шиты" и что все остальные на дороге лохи. Их поведение ( агрессоров) всегда демонстративно , не вызвано  дорожной ситуацией, сопровождается превышением скорости, несоблюдением дистанции и бокового интервала. Таких надо наказывать реально и строго
      15.04.2017 17:25
      1 | 1

      • kudimov 
        Если у Вас плохо с юмором, дорожайший, то с этим придется жить, не выливается, увы.
        15.04.2017 17:54
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