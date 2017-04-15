Агрессивное вождение - актуальный вопрос для Твери

Госавтоинспекция Тверской области обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость агрессивного вождения автомобилем.

Самоутверждаться на дороге – опасно, это может повлечь за собой самые плачевные последствия.

Интенсивность дорожного движения на дорогах Тверской области достаточна высока. Особенно актуален этот вопрос для областного центра. Пропускная способность улиц не всегда позволяет обеспечить беспрепятственное движение транспорта. В этой связи особую значимость приобретает дисциплина участников дорожного движения.

В различных сложных ситуациях, которые могут возникать в процессе дорожного движения, необходимо руководствоваться в первую очередь ПДД. Нельзя судить о водителе по стоимости или внешнему виду автомобиля. Низкая культура безопасного поведения на дороге участников движения, отсутствие воспитания и пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения стало основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий.

Любой участник дорожного движения, нарушая требования правил дорожного движения, провоцирует других к нарушению закона. Взрослые должны понимать, что их опрометчивые поступки копируют и повторяют дети. Не изменив своего отношения к безопасности на дорогах сегодня, вы создаете предпосылки к увеличению трагедий на дорогах в будущем. Необходимость воссоздания культуры общественных отношений складывающихся в процессе дорожного движения очевидна, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области.