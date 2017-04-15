В связи с празднованием Пасхи в Твери на нескольких улицах запретят парковку

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери. Парковка всех видов транспорта будет запрещена с 15 апреля 20 часов до 16 апреля 4 утра на следующих улицах:
- по улице Коминтерна, на участке от дома № 39 Г до поворота на привокзальную площадь;
- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до площади Ленина;
- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- по адресу: Краснофлотская набережная, дом 5;
- по адресу: улица Володарского, дом 16;
- по адресу: улица Баррикадная, дом 1.
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