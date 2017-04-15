В связи с празднованием Пасхи в Твери на нескольких улицах запретят парковку

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери. Парковка всех видов транспорта будет запрещена с 15 апреля 20 часов до 16 апреля 4 утра на следующих улицах:

- по улице Коминтерна, на участке от дома № 39 Г до поворота на привокзальную площадь;

- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до площади Ленина;

- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;

- по адресу: Краснофлотская набережная, дом 5;

- по адресу: улица Володарского, дом 16;

- по адресу: улица Баррикадная, дом 1.