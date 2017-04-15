В Тверской области пьяная женщина взяла в заложницы фельдшера скорой медицинской помощи

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как сообщает СУ СКР по Тверской области, все произошло 20 января 2017 года в 3 часа ночи.

Пьяная жительница Максатихи вызвала медиков для оказания помощи ее малолетнему сыну. Однако действиями фельдшера скорой медицинской помощи она осталась недовольна. Женщина, угрожая ножом и игрушечным пистолетом, удерживала медицинского работника в квартире. Также с целью подавления воли фельдшера к сопротивлению, обвиняемая нанесла ей не менее трех ударов кулаком в область лица.

В 4 часа ночи на место происшествия приехали сотрудники полиции. Их вызвал мужчина – сосед, который услышал крики о помощи. Только после приезда стражей правопорядка, женщина отпустила заложницу.

В связи с тем, что в последнее время участились случаи совершения противоправных действий в отношении медицинских работников, исполняющих свой долг по спасению жизней граждан, расследование данного уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Тверской области.