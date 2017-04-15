В Тверской области пьяная женщина взяла в заложницы фельдшера скорой медицинской помощи

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Как сообщает СУ СКР по Тверской области, все произошло 20 января 2017 года в 3 часа ночи.
Пьяная жительница Максатихи вызвала медиков для оказания помощи ее малолетнему сыну. Однако действиями фельдшера скорой медицинской помощи она осталась недовольна. Женщина, угрожая ножом и игрушечным пистолетом, удерживала медицинского работника в квартире. Также с целью подавления воли фельдшера к сопротивлению, обвиняемая нанесла ей не менее трех ударов кулаком в область лица.
В 4 часа ночи на место происшествия приехали сотрудники полиции. Их вызвал мужчина – сосед, который услышал крики о помощи. Только после приезда стражей правопорядка, женщина отпустила заложницу.
В связи с тем, что в последнее время участились случаи совершения противоправных действий в отношении медицинских работников, исполняющих свой долг по спасению жизней граждан, расследование данного уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Тверской области.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Irina_Tver
15.04.2017 13:42
1
|
0