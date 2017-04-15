tvernews.ru
15 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области пьяная женщина взяла в заложницы фельдшера скорой медицинской помощи

15 Апреля 2017 13:01
Автор:

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 
Как сообщает СУ СКР по Тверской области, все произошло 20 января 2017 года в 3 часа ночи.
Пьяная жительница Максатихи вызвала медиков для оказания помощи ее малолетнему сыну. Однако действиями фельдшера скорой медицинской помощи она осталась недовольна. Женщина, угрожая ножом и игрушечным пистолетом, удерживала медицинского работника в квартире. Также с целью подавления воли фельдшера к сопротивлению, обвиняемая нанесла ей не менее трех ударов кулаком в область лица. 
В 4 часа ночи  на место происшествия приехали сотрудники полиции. Их вызвал мужчина – сосед, который услышал крики о помощи. Только после приезда стражей правопорядка, женщина отпустила заложницу.
В связи с тем, что в последнее время участились случаи совершения противоправных действий в отношении медицинских работников, исполняющих свой долг по спасению жизней граждан, расследование данного уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Тверской области.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: взала в заложницы медработник в заложниках фельдшер скорой помощи
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Алексей Владимирович 
    теперь наша область не отстает от всей страны. везде такое было вот и у нас расскрыли
    15.04.2017 13:19
    0 | 2

  • Irina_Tver 
    В область лица - обалдеть формулировка!
    15.04.2017 13:42
    1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
69

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
51

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
51

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

2017-04-12 17:00
43

В центре Твери в аварии погиб человек

2017-04-09 08:20
36

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

2017-04-12 16:27
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100