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Сколько заработали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Первые лица государства отчитались о доходах за 2016 год

Сколько заработали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Первые лица государства отчитались о доходах за 2016 год - ТИА
фото kremlin.ru
15 Апреля 2017 12:22
Автор:

Официальный сайт kremlin.ru опубликовал сведения о доходах и имуществе Владимира Путина, а также чиновников из Администрации президента, их жен и детей.

За 2016 года Владимир Путин заработал 8 млн 858 тысяч 432 руб.

В собственности у президента: земельный участок 1500 кв.м., квартира 77 кв.м. и гараж 18 к.в. В автопарке главы государства есть  два автомобиля марки ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».
В пользовании у Владимира Владимировича: квартира 153,7 кв.м. и гаражное место 18 кв.м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев за прошлый год заработал 8 млн 586 тысяч 974,69 рублей.

В собственности у него квартира 367,8 кв.м., и два машиноместа 16,2 и 16,3 кв.м. У него два автомобиля марки ГАЗ 20 и ГАЗ 21, а также «Фольксваген Гольф».

В пользовании у Дмитрия Анатольевича: земельный участок 4700 кв.м. (срок аренды на 49 лет) и квартира 367,8 (безвозмездное пользование).

Чиновники из Администрации президента РФ тоже отчитались о доходах:

- Вайно А.Э., руководитель Администрации Президента РФ заработал 9 млн 641 тыс. 913 руб.
- Патрушев Н.П., секретарь Совета Безопасности РФ – 33 548 282 руб.
- Громов А.А., первый зам. руководителя Администрации Президента РФ – 8 641 012 руб.
- Кириенко С.В., первый зам. руководителя Администрации Президента РФ – 85 486 900 руб.
- Песков Д.С., пресс-секретарь Владимира Путина – 12 812 722 руб. А вот его супруга, фигуристка Татьяна Навка заработала больше мужа. Ее доход в 2016 году составил 120 млн 814 796 руб.

Подробности о доходах и недвижимости чиновников из Администрации Президента можно посмотреть здесь.

А сведения о доходах и имуществе членов Правительства Российской Федерации читайте здесь.

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Метки: отчитались о доходах сведения о доходах владимир путин дмитрий медведев первые лица государства
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Комментарии (7)

  • lisikmobil 
    сытый голодного не вразумит.
    15.04.2017 12:34
    0 | 1

  • леха мамонтов 
    прям так и верю
    15.04.2017 12:41
    0 | 0

  • MikeH 
    Хорошая шутка, смешная...
    15.04.2017 12:46
    0 | 0

  • mersedes1524 
    Как я за 49 лет ( не жрамши, не пивши )!!!!
    15.04.2017 12:54
    0 | 0

  • RVS 
    Простапи...ц!!! Аткель такие доходы у чиновников?
Не беря во внимание Президента и плюшевого,этаж сока они из карыта то хлебают,не подавитесь твари!
    15.04.2017 13:25
    0 | 1

  • horton 
    Навка хороша... переплюнула всех...)
    15.04.2017 13:43
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Если секретарь зарабатывает больше шефа,то значит шеф тупой и их надо поменять местами.
    15.04.2017 13:56
    0 | 0
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