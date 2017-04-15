Сколько заработали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Первые лица государства отчитались о доходах за 2016 год

Официальный сайт kremlin.ru опубликовал сведения о доходах и имуществе Владимира Путина, а также чиновников из Администрации президента, их жен и детей.

За 2016 года Владимир Путин заработал 8 млн 858 тысяч 432 руб.

В собственности у президента: земельный участок 1500 кв.м., квартира 77 кв.м. и гараж 18 к.в. В автопарке главы государства есть два автомобиля марки ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

В пользовании у Владимира Владимировича: квартира 153,7 кв.м. и гаражное место 18 кв.м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев за прошлый год заработал 8 млн 586 тысяч 974,69 рублей.

В собственности у него квартира 367,8 кв.м., и два машиноместа 16,2 и 16,3 кв.м. У него два автомобиля марки ГАЗ 20 и ГАЗ 21, а также «Фольксваген Гольф».

В пользовании у Дмитрия Анатольевича: земельный участок 4700 кв.м. (срок аренды на 49 лет) и квартира 367,8 (безвозмездное пользование).

Чиновники из Администрации президента РФ тоже отчитались о доходах:

- Вайно А.Э., руководитель Администрации Президента РФ заработал 9 млн 641 тыс. 913 руб.

- Патрушев Н.П., секретарь Совета Безопасности РФ – 33 548 282 руб.

- Громов А.А., первый зам. руководителя Администрации Президента РФ – 8 641 012 руб.

- Кириенко С.В., первый зам. руководителя Администрации Президента РФ – 85 486 900 руб.

- Песков Д.С., пресс-секретарь Владимира Путина – 12 812 722 руб. А вот его супруга, фигуристка Татьяна Навка заработала больше мужа. Ее доход в 2016 году составил 120 млн 814 796 руб.

Подробности о доходах и недвижимости чиновников из Администрации Президента можно посмотреть здесь.

А сведения о доходах и имуществе членов Правительства Российской Федерации читайте здесь.