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Госавтоинспекция Тверской области в проводит «Контроль трезвости»

15 Апреля 2017 11:22
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Главная цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

В целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, с 14 по 16 апреля 2017 года на территории Тверской области проходит профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости».
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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Метки: контроль трезвости пьяный водитель
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Комментарии (1)

  • mersedes1524 
    120 (пасхальных)
    15.04.2017 11:45
    0 | 1
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