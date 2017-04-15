Новый тариф в системе «Платон» увеличит на 10% объемы ремонта на федеральных дорогах

С 15 апреля вступила в силу новая тарифная политика в системе «Платон», согласно которой отчисления грузоперевозчиков при проезде по федеральным трассам составят 1,9 рубля за километр пробега грузовика массой свыше 12 тонн.

Прогнозные поступления в дорожный фонд страны от системы «Платон» в течение года с учетом продления льготного тарифного периода составят почти 10% от объема средств, выделяемых на ремонт, капремонт и содержание федеральных трасс. Всего Росавтодор направит на приведение в норматив подведомственной дорожной сети 248 млрд рублей. Таким образом, условно каждый десятый рубль, вложенный в ремонт дорог, поступит благодаря «Платону».

В результате к декабрю будет отремонтировано более 8,5 тыс. километров федеральных трасс. На 1,5 тыс. километрах будет выполнен капремонт с заменой и укреплением основания дорог. К концу года в нормативное состояние будет приведено уже 77,5% федеральных трасс.

В числе крупных объектов капитального ремонта: подъездная дорога к Петрозаводску на трассе Р-21 «Кола» в Карелии (0-й – 9-й км), трассы М-10 «Россия» в Новгородской области (389-й – 402-й км), Московское большое кольцо в Подмосковье (с 3-го по 10-й км), подъездная дорога к Воронежу на трассе А-134 в Воронежской области (с 0-го по 14-й км), трасса М-7 «Волга» на территории Московской и Владимирской областей (с 90-го по 94-й км и с 145-го по 156-й км), трасса Р-158 в Нижегородской области (с 24-го по 40-й км), подъезд к МАПП «Сагарчин» в Оренбургской области (с 110 по 161 км).

Напомним, что в соответствии с поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в этом году новые поступления от системы «Платон» будут направлены на ремонт и развитие федеральной дорожной инфраструктуры. С этого года при формировании программы дорожных работ будут учитываться заявки самих автомобилистов, которые аккумулируются на интернет-сайте действующего проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Таким образом, грузоперевозчики сами смогут предложить конкретные участки трасс, на ремонт и реконструкцию которых будут направлены средства дорожного фонда.

Информация пресс-службы Росавтодора.