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Новый тариф в системе «Платон» увеличит на 10% объемы ремонта на федеральных дорогах

15 Апреля 2017 10:36
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С 15 апреля вступила в силу новая тарифная политика в системе «Платон», согласно которой отчисления грузоперевозчиков при проезде по федеральным трассам составят 1,9 рубля за километр пробега грузовика массой свыше 12 тонн.

Прогнозные поступления в дорожный фонд страны от системы «Платон» в течение года с учетом продления льготного тарифного периода составят почти 10% от объема средств, выделяемых на ремонт, капремонт и содержание федеральных трасс. Всего Росавтодор направит на приведение в норматив подведомственной дорожной сети 248 млрд рублей. Таким образом, условно каждый десятый рубль, вложенный в ремонт дорог, поступит благодаря «Платону».

В результате к декабрю будет отремонтировано более 8,5 тыс. километров федеральных трасс. На 1,5 тыс. километрах будет выполнен капремонт с заменой и укреплением основания дорог. К концу года в нормативное состояние будет приведено уже 77,5% федеральных трасс.

В числе крупных объектов капитального ремонта: подъездная дорога к Петрозаводску на трассе Р-21 «Кола» в Карелии (0-й – 9-й км), трассы М-10 «Россия» в Новгородской области (389-й – 402-й км), Московское большое кольцо в Подмосковье (с 3-го по 10-й км), подъездная дорога к Воронежу на трассе А-134 в Воронежской области (с 0-го по 14-й км), трасса М-7 «Волга» на территории Московской и Владимирской областей (с 90-го по 94-й км и с 145-го по 156-й км), трасса Р-158 в Нижегородской области (с 24-го по 40-й км), подъезд к МАПП «Сагарчин» в Оренбургской области (с 110 по 161 км).

Напомним, что в соответствии с поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в этом году новые поступления от системы «Платон» будут направлены на ремонт и развитие федеральной дорожной инфраструктуры. С этого года при формировании программы дорожных работ будут учитываться заявки самих автомобилистов, которые аккумулируются на интернет-сайте действующего проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Таким образом, грузоперевозчики сами смогут предложить конкретные участки трасс, на ремонт и реконструкцию которых будут направлены средства дорожного фонда.

Информация пресс-службы Росавтодора.

 

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Метки: платон система Платон росавтодор
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Комментарии (10)

  • mersedes1524 
    Также на 10% вырастает цена в магазине, что я из сваво кармана уплатить должен?
    15.04.2017 10:51
    1 | 8

    • VoToN 
      С математикой у Вас беда. Прям как в персонаж бородатого анекдота: "Покупаю по 50 продаю по 100, вот на эти 2% и живу".
      15.04.2017 12:22
      0 | 0

  • Добрая Мышь 
    ага, ну да, конечно, дойдут эти деньги до ремонты.
    15.04.2017 11:03
    0 | 4

  • mersedes1524 
    А чаво за реклама "ПЛАТОНА"?
    15.04.2017 11:20
    0 | 1

  • Zorkiy 
    Платон мне....not a friend!
    15.04.2017 11:26
    0 | 2

  • Бертран 
    Простые люди с воодушевлением приняли это нововведение, они понимают, что данные меры направленны на дальнейшее улучшение уровня благосостояния нашего народа. Мы давно говорим о необходимости прогрессивного налога в нашем государстве, так вот,  система "Платон" является начинанием данного проекта и задатком новой социальной справедливости. 
Хуже, при любом раскладе не будет, господа.
    15.04.2017 11:28
    3 | 2

    • id1Ray 
      простые люди стоят в стачке против этого незаконного побора, и уже дифицит продуктов в некоторых областях намечается т.к. некому развозить.
прогрессивный налог необходим для олигархов, наживающихся на недрах страны, а не для народа которому недра якобы принадлежат.
почему налоги собирает какая-то шушера, а не государство, причем без всякого конкурса, просто дарим своему "другу" сбор налога - пусть жиреет дальше - зашибись...
почему вместо развития страны государство вкладывает бапки в покупку долларов?
почему на чиновничий аппарат, разросшийся до невероятных масштабов, государство тратит больше чем на здравоохранения и образование вместе взятые?
и еще миллион других почем в том же духе.
      15.04.2017 11:47
      0 | 5

  • mersedes1524 
    Предлогаю по просьбам трудящихся ввести "ФЕДОТ" ( налог на воздух)!!!
    15.04.2017 11:44
    0 | 3

    • vo-vam 
      Налог на воздух должен называться "НаВоз", по аналогии с "ПлаТон" (Плата за тонны)
      15.04.2017 12:05
      0 | 3

  • mersedes1524 
    За "НаВоз", ура!!!!
    15.04.2017 12:50
    0 | 1
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