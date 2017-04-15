В Тверскую областную больницу на вертолете доставили тяжелобольного мужчину

14 апреля 2017 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1962 года рождения, поступившего в центральную районную больницу Западнодвинского района.

В 14:32 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Западнодвинского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного в областную клиническую больницу города Твери.

После оказания необходимой медицинской помощи пациенту на месте было принято решение транспортировать мужчину в ОКБ города Твери.

В 17:56 пациент под надзором врачей вертолетом КА-32А МЧС России был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.