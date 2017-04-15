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В Тверской области в ДТП на трассе М-10 погибли два дальнобойщика

В Тверской области в ДТП на трассе М-10 погибли два дальнобойщика - ТИА
15 Апреля 2017 09:10
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В 23.30 в Бологовском районе на 347 км трассы М-10 около деревни Макарово столкнулись три большегруза – тягач Volvo, фура Scania с полуприцепом и бензовоз Scania. 
Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, виновником аварии стал водитель Volvo. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Scania. Затем от удара фуры задели еще и бензовоз Scania.
В аварии погибли два человека – водитель Volvo, 1966 г.р. и водитель Scania, 1963 г.р. Водитель бензовоза не пострадал. Разлива топлива на трассе не было.

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Метки: погибли дальнобойщики авария с погибшими
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