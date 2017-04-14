Аппарат правительства области перечислил в фонд возведения Спасо-Преображенского собора заработную плату за один день

В Тверской области продолжается сбор благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Он проводится в рамках марафона «Народный Спас», который инициирован Губернатором Игорем Руденей.

- Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ тверской земли — храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Именно поэтому мы назвали благотворительный марафон «Народный Спас,- отметил при объявлении старта акции Игорь Руденя.

Глава региона перечислил на строительство Спасо-Преображенского собора заработную плату за март. Пресс-служба правительства области сообщает, что примеру руководителя области последовали сотрудники аппаратап Правительства региона, которые приняли решение перечислить в фонд возведения собора заработную плату за один день.

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков «Златоверхий Спас» был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был уничтожен – взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте. Это событие стало знаком возрождения духовных и нравственных ценностей тверской земли.

Сегодня любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Есть возможность направить благотворительный взнос безналичным путем, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».

Реквизиты

Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001,

р/с 40703810000110000023; Тверской филиал

АБ «РОССИЯ», г.Тверь;

БИК 042809909, к/с 30101810700000000909

с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Сообщает правительство Тверской области