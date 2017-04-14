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Поликлиника детской областной больницы Твери начала работать в две смены

14 Апреля 2017 19:55
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Работа поликлиники детской областной больницы Твери организована в две смены. Это решение направлено на снижение очередей, обеспечение равного доступа к специализированному медицинскому обслуживанию пациентов из Твери и области.

Это особенно актуально для детской областной больницы, где в феврале этого года произошел сильный пожар. Здание поликлиники не пострадало, поэтому удалось избежать перерывов в приеме пациентов. Отделения из стационара, где произошло возгорание, переведены в новый корпус больницы, а также в здание Тверской гинекологической больницы на улице Рыбацкой. Сейчас лечебный процесс осуществляется в штатном режиме, сообщает правительство Тверской области.

Ежедневно детскую областную поликлинику посещают около 500-600 детей, большинство – из отдаленных районов, сельской местности. Зачастую пациентам вместе с родителями приходилось подолгу ждать консультаций специалистов.

Сейчас сформирован новый график приема врачей. В системе предусмотрено разделение потоков детей из города и области, а также малышей до года. Кроме того, в графике учтены особенности логистики и транспортного сообщения между районами.

Теперь утренние часы приема в поликлинике предназначены преимущественно для детей из отдаленных территорий области. Пациенты из Твери и близлежащих районов будут посещать учреждение в основном во вторую смену, с 12.00. Для детей до года в регистратуре действует отдельное окно.

Новый режим позволит также сделать нагрузку врачей сбалансированной и равномерной, позволит специалистам более обстоятельно работать с каждым пациентом.

Актуальное расписание приема врачей можно узнать на сайте детской областной клинической больницы dokb-tver.ru. Предварительная запись к специалистам осуществляется ежедневно по телефону 8-920-184-49-97.

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Метки: график работы поликлиника детской областной больницы тверь
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Минздравнюки признали, что в сельской местности медицина в .опе. Точнее в .опе более глубокой, нежели в городе. Второе, кто же ответит за пожар? И ответит ли...
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    14.04.2017 20:01
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